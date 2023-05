A- A+

REDES SOCIAIS Musk diz que vai passar comando do Twitter a uma mulher; executiva da NBCUniversal é cotada A escolhida seria Linda Yaccarino, executiva da NBCUniversal que, segundo o WSJ, estaria negociando com o bilionário

O bilionário Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (11) que deixará o comando do Twitter e fará a transição para presidente executivo e diretor de tecnologia da empresa de mídia social. Ele informou ainda que uma nova diretora-executiva, cujo nome não foi revelado, começará em cerca de seis semanas.

Mas, logo após o anúncio, o Wall Street Journal informou que a executiva da NBCUniversal, Linda Yaccarino, está em negociações para se tornar a diretora executiva do Twitter.

Musk já tem uma relação amigável com Yaccarino, que o entrevistou no mês passado em uma importante conferência de publicidade em Miami e o chamou de “amigo” e “companheiro” no palco. Recentemente, o Twitter e a NBCU expandiram sua parceria nos Jogos Olímpicos.

Yaccarino, presidente de publicidade global e parcerias da NBCUniversal Media, não respondeu a um e-mail pedindo comentários, e um representante da NBCUniversal disse que ela estava ensaiando para as apresentações iniciais da empresa para anunciantes.

“Posso dizer que ela seria minha primeira escolha, e minha única escolha, para salvar a plataforma das mãos de seu dono”, disse Lou Paskalis, que assessora profissionais de marketing como diretor de estratégia da Ad Fontes Media, no Twitter. No entanto, “ainda não consigo entender por que ela se submeteu a @elonmusk”.



Dylan Byers, do Puck News, também informou em um tuíte que Musk planejava nomear Yaccarino como CEO do Twitter, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões em outubro passado e indicou que ficaria no comando por um tempo limitado para concluir a reforma organizacional que achava que a empresa precisava para prosperar.

Musk reclamou de ter “muito trabalho” e dormir na sede do Twitter em San Francisco enquanto implementava mudanças radicais. Ele também mudou o nome corporativo da controladora do Twitter para X Holdings.

Em dezembro, Musk fez uma enquete na plataforma perguntando aos usuários se ele deveria deixar o cargo de CEO do Twitter, que terminou com a maioria dos usuários votando afirmativamente. Musk disse que aceitaria os resultados da votação, mas depois voltou atrás, dizendo que entregaria o cargo "assim que encontrasse alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo!" Em fevereiro, ele reiterou que planejava encontrar um substituto até o final do ano.

O bilionário, que também é CEO da Tesla e da Space Exploration Technologies, enfrentou críticas por uma série de mudanças de política no Twitter, que muitas vezes vinham sem justificativa clara e levantavam preocupações sobre o impacto nos usuários do Twitter.

Recentemente, Musk disse que o Twitter está agora "tendendo para o ponto de equilíbrio", depois de ter chegao a afirmar que a plataforma estava correndo o risco de falir. A nova CEO terá a tarefa de tentar reerguer a empresa e ajudá-lo a recuperar alguns dos milhões gastos na aquisição da plataforma.

Veja também

BRASIL IPCA de abril será conhecido hoje: safra recorde pode atenuar inflação dos alimentos