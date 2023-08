Musk diz que X/Twitter vai remover opção de bloquear usuários

A- A+

X, a plataforma de mídia social anteriormente conhecida como Twitter, removerá a capacidade dos usuários de bloquear outras contas, disse o proprietário Elon Musk em um post na sexta-feira (18).

Musk, que adquiriu o Twitter no ano passado por US$ 44 bilhões e começou a reformular o site de mídia social, disse que o bloqueio ainda será possível para mensagens diretas, mas que seria excluído como um "recurso".

O bloqueio tem sido uma ferramenta de segurança popular que ajuda os usuários a se protegerem de interações indesejadas no X. Ele garante que as contas bloqueadas não vejam suas publicações e que as publicações delas não apareçam no seu feed. A conta bloqueada também não pode enviar mensagens diretas para você.

As pessoas ainda poderão silenciar outras contas, o que significa que não verão as publicações do usuário. Mas uma conta silenciada pode ver as publicações da pessoa, respondê-las e repassá-las para seus próprios seguidores com comentários. As contas silenciadas também podem enviar mensagens diretas.

Desde que adquiriu a plataforma, Musk reverteu as políticas de segurança que o Twitter tinha em vigor. Ele também demitiu moderadores de conteúdo e readmitiu usuários anteriormente banidos que violaram as regras anteriores. Os anunciantes abandonaram a plataforma, contribuindo para uma queda de 50% na receita de anúncios.

Em resposta às críticas sobre como as mudanças afetaram a segurança da plataforma, a CEO do X, Linda Yaccarino, disse que "mais de 99% do conteúdo que usuários e anunciantes veem no Twitter é saudável". Ela não revelou o que define "saudável" ou como a empresa calcula essa medida.

