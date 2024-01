Musk diz querer maior controle da Tesla para desenvolver projetos de IA sem ser 'derrubado'

A- A+

O bilionário Elon Musk afirmou que preferiria desenvolver produtos de inteligência artificial (IA) fora da Tesla se não tiver 25% dos votos para o controle da montadora de veículos elétricos. A declaração sugere que o empresário pode ter planos de aumentar sua participação na mais valiosa montadora de carros elétricos do mundo.

“Não estou confortável em transformar a Tesla em líder em IA e robótica sem ter ~25% dos votos de controle”, postou Musk no X. “Suficiente para ser influente, mas não tanto a ponto de não ser derrubado”.

Musk, atual CEO da Tesla e seu maior acionista individual (atualmente tem cerca de 12% do capital), afirmou em um post em sua plataforma X (ex-Twitter) que a montadora é uma coleção de uma dúzia de startups. Ele estimulou uma comparação entre a Tesla e a General Motors, tradicionalmente uma das companhias líderes da indústria automotiva global.

Mas o bilionário não expôs seu pensamento com mais detalhes na rede social. Pessoa mais rica do mundo, Musk tem lutado contra a insatisfação dos outros acionistas da Tesla sobre seu comportamento e uma série de temas sensíveis, desde o planejamento da sucessão na Tesla até acusações de que ele anda distraído com sua atividade no X, que ele comprou em 2022.

Veja também

tecnologia Vodafone fecha acordo de US$ 1,5 bilhão com Microsoft para uso de IA e nuvem