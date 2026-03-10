Musk duplica sua fortuna e se mantém como o mais rico do mundo, diz Forbes
Segundo a Forbes, sua fortuna disparou dos US$ 342 bilhões (R$ 1,78 trilhão) há um ano para os atuais US$ 839 bilhões (R$ 4,37 trilhões)
Pelo segundo ano consecutivo, Elon Musk é considerado o mais rico do mundo após duplicar seu patrimônio, que ultrapassou US$ 830 bilhões (R$ 4,32 trilhões), segundo o ranking anual da revista Forbes publicado nesta terça-feira (10).
Musk é o principal acionista da fabricante de veículos elétricos Tesla, da empresa aeroespacial SpaceX, da rede social X e da companhia de inteligência artificial xAI.
Segundo a Forbes, sua fortuna disparou dos US$ 342 bilhões (R$ 1,78 trilhão) há um ano para os atuais US$ 839 bilhões (R$ 4,37 trilhões).
Leia também
• Lista de bilionários da Forbes 2026: mundo ganha mais de um super-rico por dia, e Musk segue líder
• 'Hora de partir': super-ricos de Dubai pagam fortunas para fugir da guerra
• Fortuna dos bilionários cresce três vezes mais rápido desde eleição de Trump; entenda
Musk tem mais do triplo do patrimônio do segundo e do terceiro colocados na lista do meio especializado, os cofundadores do Google Larry Page (US$ 257 bilhões; R$ 1,3 trilhão) e Sergey Brin (US$ 237 bilhões; R$ 1,2 trilhão).
Segundo a revista americana, conhecida por sua classificação anual das maiores fortunas do mundo, o planeta conta agora com 3.428 bilionários, 400 a mais do que há um ano.
Juntos acumulam US$ 20,1 trilhões (R$ 104,7 trilhões). No ano passado, somavam US$ 16,1 trilhões (R$ 83,93 trilhões).