A- A+

justiça Musk é processado por ex-executivos do Twitter por não pagar US$ 1 milhão em despesas jurídicas Ex-CEO e ex-diretores cobram plataforma por custas judiciais com investigações abertas por suas condutas quando trabalhavam na empresa

O bilionário Elon Musk, segundo homem mais rico do mundo e dono do Twitter, está sendo processado pelo ex-CEO da rede social, Parag Agrawal, e por dois executivos que trabalharam na empresa por não ter pago mais de US$ 1 milhão em despesas relacionadas a processos na Justiça, incluindo os gastos com uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça americano.

As informações vieram à tona em reportagem do jornal britânico Financial Times.

Agrawal e os dois ex-executivos do Twitter – o ex-conselheiro geral Vijaya Gadde e ex-diretor financeiro Ned Segal – foram demitidos por Musk quando o bilionário comprou a plataforma por US$ 44 bilhões em outubro do ano passado.

Eles alegam que o novo dono do Twitter “se recusa a cumprir suas obrigações e a exercer qualquer pagamento” depois que o trio precisou arcar com “despesas significativas” por responderem a processos e investigações relacionados a seus antigos cargos na empresa.

As empresas normalmente cobrem os custos judiciais de executivos quando os processos dizem respeito a seus cargos na companhia.

Desde que Musk assumiu o controle do Twitter, Musk está negociando ou muitas vezes se recusando a pagar contratos com seus fornecedores, expondo a empresa a riscos legais. Recentemente, a empresa foi processada por um senhorio em São Francisco por não pagar o aluguel de parte dos imóveis que ocupa.

Veja também

índices econômicos Custos da construção variam 0,20% em março