TECNOLOGIA "Musk provavelmente só está tentando nos atrasar", diz Sam Altman, em referência à oferta de compra 'Provavelmente, toda a vida dele parte de uma posição de insegurança sinto pena do cara', afirmou Altman

O CEO da OpenAI, Sam Altman, rejeitou a oferta de US$ 97,4 bilhões de Elon Musk para assumir o controle da startup de inteligência artificial pela segunda vez em menos de um dia, acusando o homem mais rico do mundo de fazer a proposta apenas para obter uma vantagem competitiva.

"Acho que ele provavelmente só está tentando nos atrasar. Ele obviamente é um concorrente", disse Altman em entrevista à Bloomberg Television nesta terça-feira, durante o evento Paris AI Summit. "Eu gostaria que ele simplesmente competisse criando um produto melhor, mas acho que há muitas táticas, inúmeros processos judiciais, todo tipo de loucura... e agora isso."

Musk e Altman foram cofundadores da OpenAI, mas Musk acabou se afastando após discordâncias sobre a direção da empresa. Agora, ele está processando a startup por trás do ChatGPT, alegando que ela se desviou de sua missão original e priorizou o lucro em vez do benefício da humanidade.

Musk também criou sua própria empresa de inteligência artificial, a xAI, que compete diretamente com a OpenAI no desenvolvimento de modelos.

Na entrevista desta terça-feira, Altman criticou Musk, dizendo: "Provavelmente, toda a vida dele parte de uma posição de insegurança — sinto pena do cara." Altman acrescentou que não acredita que Musk seja "uma pessoa feliz".

Embora Altman esteja publicamente rejeitando a tentativa de aquisição de Musk, o conselho da OpenAI terá certa influência na decisão de levar a oferta a sério. Nesta terça-feira, Larry Summers, diretor do conselho da OpenAI, disse à Bloomberg News que não recebeu "nenhuma comunicação formal" de Musk sobre a proposta.

O conselho da organização supervisiona sua divisão sem fins lucrativos, que, por sua vez, controla a parte comercial da empresa. No entanto, Bret Taylor, ex-co-CEO da Salesforce, que assumiu como presidente do conselho em 2023 após uma ruptura dramática entre Altman e o antigo conselho da OpenAI, tem um histórico complicado com Musk.

Ele era presidente do Twitter quando Musk fez sua proposta não solicitada para comprar a empresa e depois tentou desistir — até que um tribunal o obrigou a seguir adiante com a compra.

Na segunda-feira, quando a notícia da oferta de Musk pelo controle da OpenAI veio à tona, Altman publicou em tom de brincadeira no X, anteriormente conhecido como Twitter: “Não, obrigado, mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões, se você quiser”.

O advogado de Musk disse que sua oferta foi apoiada pela xAI e teve o apoio de vários investidores, incluindo Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, Joe Lonsdale's 8VC e o executivo de mídia Ari Emanuel, por meio de seu fundo de investimento.

Enquanto isso, a OpenAI está tentando orquestrar uma grande rodada de captação de recursos que pode dar à empresa uma avaliação pós-monetária de US$ 300 bilhões, informou a Bloomberg anteriormente. A empresa foi avaliada em US$ 157 bilhões em outubro.

Altman acrescentou na entrevista de terça-feira que o conselho da OpenAI está analisando uma série de opções para o negócio no futuro. Mas a venda das operações de IA não está em pauta.

“A OpenAI não está à venda”, disse ele. “A missão da OpenAI não está à venda.”

A OpenAI reformulou completamente seu conselho de administração após a ruptura entre Altman e os diretores. Entre os diretores atuais estão o ex-secretário do Tesouro Larry Summers e o banqueiro de investimentos Adebayo Ogunlesi. Summers é um colaborador pago da Bloomberg TV.

