Musk que transformar X em superapp e planeja oferecer cartões de débito e crédito, diz jornal

A X, de Elon Musk, está planejando lançar ainda este ano um cartão de crédito ou de débito, como parte dos planos do bilionário de transformar a plataforma em um superaplicativo, semelhante ao WeChat, app chinês que integra mensagens, pagamentos e compras, mostra reportagem do Financial Times.

Em entrevista ao jornal britânico, a CEO do X, Linda Yaccarino, acrescentou que os usuários poderão, num futuro próximo, organizar toda a sua vida financeira dentro da plataforma de mídia social, seja fazendo investimentos ou negociações.

A proposta de entrada nos serviços financeiros surge depois de a empresa anunciar o lançamento, também este ano, do X Money, uma carteira digital e serviço de pagamentos entre pessoas, em parceria com a Visa num primeiro momento. A novidade será lançada primeiro nos Estados Unidos, antes de se expandir para outros mercados.

De acordo com Linda, o serviço permitirá que os usuários façam compras, armazenem valores ou envie gorjetas a criadores de conteúdo na plataforma.

A CEO ressaltou que a plataforma irá oferecer um '''ecossistema comercial e financeiro completo'', algo, que segundo ela, ''ainda não existe hoje''.

O jornal britânico lembra que a X tem enfrentado dificuldades para recuperar sua saúde financeira após a saída em massa de anunciantes, desde que Musk comprou a chamada Twitter em 2022, por US$ 44 bilhões.

No entanto, Linda afirmou ao FT que 96% dos clientes de publicidade da empresa, que estavam ativos antes da compra, já voltaram à plataforma, e que a empresa deve alcançar seu nível de publicidade de 2022 “muito em breve”.

