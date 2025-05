A- A+

TESLA Musk quer robotáxis da Tesla na rua em junho e diz não se arrepender de vínculo com Trump Segundo Musk, a empresa já está testando "milhares" de carros autônomos antes da estreia oficial do serviço

A Tesla prepara o lançamento de seus primeiros veículos autônomos ainda neste verão no hemisfério norte, com início na cidade de Austin, no Texas. O CEO da empresa, Elon Musk, confirmou nesta terça-feira, 20, que o "lançamento inicial começará com pequeno número de veículos autônomos" e será realizado até o fim de junho. "Teremos mil robotáxis até o fim do próximo mês", afirmou em entrevista à CNBC.

Segundo Musk, a empresa já está testando "milhares" de carros autônomos antes da estreia oficial do serviço. A expectativa é de rápida expansão para outras cidades. Até o fim de 2025, Musk projeta "milhares de carros autônomos nos EUA" e, até o fim de 2026, "centenas de milhares, se não um milhão, de veículos totalmente autônomos".

O modelo de negócios será inspirado em plataformas de compartilhamento de serviços, como Uber e Airbnb, afirmou Musk. Ele confirmou que a empresa avalia desenvolver um aplicativo próprio para reservar viagens com os robotáxis e alugar os carros autônomos. Para garantir segurança, a Tesla adotará sistemas de geocercas (geo-fencing). "Vamos usar sistemas de Geo-Fence para garantir que carros fiquem em áreas seguras", disse Musk.

Questionado sobre a concorrência chinesa, Musk disse que a China tem "o maior mercado competitivo, de fato", mas afirmou que os veículos da Tesla "foram melhores em testes" quando comparados aos autônomos da BYD, por exemplo. Por fim, reiterou confiança no futuro do projeto: "Em cinco anos, os robotáxis estarão por todo lugar. Estou confiante."

Durante as falas de Musk, as ações da Tesla ganharam fôlego e chegaram a registrar alta de mais de 3,5%, mas perderam ímpeto logo que o CEO da companhia falou sobre suas posições públicas. Musk disse não se arrepender de seu envolvimento político no atual governo de Donald Trump. Também defendeu seu trabalho no Departamento de Eficiência Governamental (Doge), afirmando que "liberdade de expressão deve ser para todos. Ela é a base de uma democracia".

Veja também