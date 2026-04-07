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Tecnologia Musk quer tirar Sam Altman do comando da OpenAI com ação judicial contra a dona do ChatGPT Petição do bilionário enviada à Justiça americana deixa claro que seu objetivo é mudar a direção da startup de IA para impedir sua transformação em uma empresa com fins lucrativos

Elon Musk tenta afastar o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, que também é membro do conselho de administração da startup de inteligência artificial (IA), de suas funções, como parte da ação judicial movida pelo bilionário contra a transformação da empresa em uma companhia com fins lucrativos.

Musk afirmou em petição apresentada hoje à Justiça dos EUA que o objetivo do processo é “reverter a conversão da OpenAI em uma entidade com fins lucrativos e sua reestruturação”, o que incluiria a saída de Altman e do presidente Greg Brockman de seus cargos de liderança.

O bilionário, que foi cofundador e principal apoiador da startup em seus primeiros anos, também busca uma ordem judicial para restaurar o status da empresa como organização de pesquisa sem fins lucrativos.

Musk também afirma no documento que pretende que qualquer indenização que venha a obter no julgamento com júri, previsto para começar ainda neste mês, seja destinada ao braço filantrópico da startup. E diz que as medidas que pretende "estão estritamente ligadas ao propósito de sua ação: impedir a subordinação de uma entidade de interesse público a interesses privados".

O homem mais rico do mundo e líder de gigantes como Tesla, X e SpaceX, processa a OpenAI e a Microsoft sob a alegação de que a startup abandonou sua missão original ao receber bilhões de dólares em investimentos da gigante de software e ao planejar sua reestruturação. Anteriormente, Musk indicou que pretende pedir até US$ 134 bilhões em indenizações.

A petição foi noticiada primeiro pelo Wall Street Journal. A OpenAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg.

O documento foi apresentado um dia depois de Jason Kwon instar os procuradores-gerais da Califórnia e de Delaware a investigarem Musk por possível “conduta imprópria e anticompetitiva” em seus esforços para barrar a reestruturação da empresa.

Desafetos da tecnologia

Musk cofundou a OpenAI com Altman e outros em 2015, mas os ex-parceiros se tornaram rivais nos últimos anos. Ele deixou o conselho da empresa em 2018 e, em 2023, cofundou a empresa de inteligência artificial xAI, que se tornou uma das principais concorrentes da OpenAI.

Em fevereiro do ano passado, a OpenAI rejeitou uma oferta não solicitada de Musk para adquirir os ativos da entidade sem fins lucrativos que controla a empresa por US$ 97,4 bilhões. Meses depois, a companhia concluiu seu plano de reestruturação com fins lucrativos, abrindo caminho para captar mais recursos e eventualmente abrir capital.

Altman criticou a ação judicial de Musk, dizendo que ela representa uma instrumentalização do sistema legal para desacelerar um concorrente.

O caso é Musk v. Altman está em curso no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia (Oakland).

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