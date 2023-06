A- A+

BRASIL Musk se reúne com primeiro-ministro indiano para discutir investimentos Nova Délhi busca atrair investidores e empresas globais

O proprietário do Twitter e CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou nesta quarta-feira (21) que falou de possíveis "investimentos significativos" na Índia depois de se reunir com o primeiro-ministro Narendra Modi nos Estados Unidos.

Musk, um dos homens mais ricos do mundo, disse que Modi estava "nos pressionando a fazer investimentos significativos na Índia, algo que pretendemos fazer, e estamos tentando encontrar o momento certo".

Nova Délhi quer atrair investidores e empresas globais, incluindo gigantes da tecnologia como Google e Apple.

Desde a pandemia do coronavírus, muitas empresas expandiram sua presença na Índia para reduzir a dependência de sua cadeia de suprimentos da China e explorar o enorme mercado interno do país do sul da Ásia.

Modi disse que teve uma "grande reunião" com Musk em Nova York.

"Tivemos conversas multifacetadas sobre tópicos que vão da energia à espiritualidade", tuitou Modi nesta quarta-feira, um dia antes de um jantar marcado com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

