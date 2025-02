A- A+

Tecnologia Musk submete à votação no X a reintegração ao Doge de um funcionário racista Elez renunciou após reportagem mostrar declarações pró-eugenia feitas por ele na rede social

Elon Musk publicou nesta sexta-feira uma enquete em sua rede social X perguntando se deveria reincorporar um funcionário de seu Comitê de Eficiência Governamental (DOGE) dos Estados Unidos que renunciou no dia anterior, após a revelação de diversas publicações racistas feitas por ele.

"Reincorporar o funcionário do @DOGE que fez declarações inapropriadas sob um pseudônimo agora excluído?", perguntou o chefe da Tesla, SpaceX e X, oferecendo apenas duas opções: "sim" e "não".

Às 14h30 (horário do Brasil) mais de 385 mil usuários do X já haviam votado, com 78% a favor da reincorporação.

O funcionário em questão, Marko Elez, renunciou na quinta-feira depois que o Wall Street Journal divulgou links para uma conta no X contendo múltiplas publicações racistas e declarações defendendo a eugenia.

"Só para que saibam, eu já era racista antes disso se tornar algo popular", publicou a conta em julho, segundo o WSJ.

Em setembro, Elez também escreveu: "Ninguém poderia me pagar para me casar com alguém que não fosse da minha etnia", além de pedir para "normalizar o ódio contra os indianos".

A conta foi excluída em dezembro, antes da posse do presidente republicano Donald Trump. O Wall Street Journal conseguiu acessar arquivos armazenados on-line.

Questionada pelo jornal nova-iorquino, a Casa Branca respondeu na quinta-feira que Marko Elez havia renunciado.

No entanto, Elon Musk parece agora querer reincorporá-lo ao Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), um órgão criado por Trump para reduzir os gastos públicos.

O DOGE não tem status federal, o que exigiria aprovação do Congresso, e nem Elon Musk nem os membros do comitê são funcionários públicos ou servidores federais.

Ainda há incertezas sobre a quem a comissão deve prestar contas.

Marko Elez, um ex-funcionário da SpaceX de 25 anos, estava entre aqueles que recentemente receberam acesso ao sistema de pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pela distribuição de trilhões de dólares em fundos federais.

Uma decisão judicial antes de sua renúncia na quinta-feira já havia restringido esse acesso, após protestos de associações e legisladores democratas.

