Musk tem comprado ações do X perto do preço que pagou pelo Twitter

Elon Musk investiu US$ 150 milhões (R$ 850 milhões) para adquirir mais ações do X no ano passado, a um valor de mercado próximo ao que ele pagou pela maior parte dos papéis e o controle da empresa, em 2022, quando ainda era chamada de Twitter.

Na época, ele pagou cerca de US$ 44 bilhões pela maior parte do capital da empresa, que tinha dívidas de US$ 13 bilhões.

Musk, que é o acionista majoritário da empresa por trás da rede social, também “expressou disposição” para comprar mais participações minoritárias pelo mesmo valor, segundo o relatório anual de 2024 da Kingdom Holding.

A empresa saudita de investimentos é acionista do ex-Twitter desde 2011 e se manteve no negócio após a aquisição do controle por Musk.

O relatório não menciona Musk ou o X diretamente, mas uma pessoa com conhecimento do investimento, que pediu para não ser identificada ao discutir informações privadas, confirmou à agência Bloomberg que a referência era à rede social.

A Kingdom afirmou que o acionista majoritário de “uma empresa privada de serviços de mídia social” recentemente investiu a um preço de transação equivalente ao valor contábil do investimento no balanço da empresa saudita.

A Kingdom, junto com seu fundador, o príncipe Alwaleed bin Talal Al Saud, está entre os maiores acionistas minoritários da X.

Em 31 de dezembro de 2024, a empresa avaliava sua participação na X em 985 milhões de riais (US$ 262,7 milhões), o que implica uma avaliação total da X em cerca de US$ 29,2 bilhões — um valor próximo ao que Musk e outros investidores pagaram pelo Twitter em outubro de 2022.

A empresa também possuía US$ 13 bilhões em dívidas.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 311,9 bilhões, detinha quase 74% da X em outubro de 2023, segundo um gráfico de participação acionária enviado a reguladores estaduais em Nebraska.

A transação do ano passado não havia sido divulgada anteriormente.

Com o capital fechado, a empresa não tem mais as exigências de transparência das empresas listadas em Bolsa. Musk e a Kingdom Holding não responderam imediatamente a pedidos de comentário.

Os negócios do X enfrentaram dificuldades durante grande parte da gestão de Musk como proprietário.

Muitos anunciantes abandonaram ou pausaram seus investimentos na plataforma logo após sua aquisição, receosos de que suas mensagens patrocinadas pudessem aparecer ao lado de conteúdos inadequados.

A Fidelity Investments havia reduzido a avaliação da X em 68% até janeiro.

Desde então, Musk entrou em confronto com os anunciantes para tentar trazê-los de volta.

A empresa está processando várias grandes marcas, alegando que a decisão delas de suspender investimentos publicitários na rede social configura um comportamento anticompetitivo.

Trump e recuperação do X

Alguns anunciantes começaram a retornar, embora a ameaça de ação legal tenha sido um tema de debate no setor publicitário.

O papel influente de Musk dentro do governo Trump também tem sido um fator considerado por alguns profissionais de marketing.

Os negócios do X se recuperaram desde a reeleição do presidente Donald Trump. Os banqueiros que detinham a dívida da aquisição inicial de Musk finalmente conseguiram vendê-la após anos de espera.

O X também está em negociações para levantar mais financiamento de capital de risco, a uma avaliação equivalente ao preço de compra de 2022, segundo apontou a Bloomberg News.

Esse capital seria destinado a novos projetos, mas também ao pagamento de parte da dívida da empresa, que acumula mais de US$ 1 bilhão em juros por ano.

