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negócios Musk vai unir SpaceX e Tesla? Empresas formam comitê para avaliar fusão de US$ 3,6 trilhões Questionado sobre a possibilidade de fundir as duas empresas, o bilionário disse que seria 'uma boa ideia'

Duas das empresas do magnata Elon Musk, a companhia de lançamento de foguetes e satélites SpaceX e a montadora de carros elétricos Tesla analisam a possibilidade de fusão.

Ambas criaram comitês especiais para avaliar a operação, que daria origem a uma gigante com valor de mercado estimado em US$ 3,6 trilhões.

A cifra colocaria a companhia entre as cinco mais valiosas do mundo, ao lado de Nvidia, Apple, Alphabet e Microsoft.

Na terça-feira, em um evento com investidores, Musk apontou a possibilidade de negócio como “uma boa ideia”, quando indagado a respeito. A declaração ajudou as ações da SpaceX a avançarem 8% após o fechamento do mercado.

A empresa divulgou seu resultado ontem, o primeiro lucro desde a abertura capital da companhia, que foi bem recebido pelos analistas, o que também impulsionou os papéis.

— Considero que seria uma boa ideia, mas a decisão cabe aos comitês especiais de ambas as empresas — afirmou Musk.

Esta foi a primeira confirmação oficial de que as companhias mantêm conversas formais sobre uma possível fusão. Apesar de demonstrar apoio à operação, Musk ponderou que ainda é cedo para afirmar que a união será concretizada.

Na call com investidores, o homem mais rico do mundo explicou que, por ter interesses diretos nas duas empresas, não poderia participar das discussões conduzidas pelos comitês, formados por conselheiros independentes.

Segundo ele, os comitês foram criados a pedido dos acionistas, que terão de aprovar qualquer eventual transação.

Caso a fusão se concretize, a empresa combinada reuniria negócios que vão de foguetes e satélites a veículos, robôs e inteligência artificial. Em fevereiro deste ano, a SpaceX se uniu à xAI, startup responsável pelo chatbot Grok, que já era controlada pelo bilionário.

Musk já havia sinalizado a acionistas a possibilidade de unir a SpaceX e a Tesla, citando a crescente integração entre as operações das duas empresas.

Nos últimos dias, ganhou força a especulação de que a companhia aeroespacial poderia comprar a fabricante de veículos elétricos.

Na semana passada, o Barclays chegou a sugerir que um acordo poderia ser anunciado antes da assembleia anual de acionistas da Tesla, prevista para dezembro.

A fusão, porém, enfrenta obstáculos significativos. Entre eles, segundo reportagem do Financial Times, estão as preocupações dos acionistas com a concentração de poder nas mãos de Musk e a necessidade de aprovação das autoridades regulatórias dos Estados Unidos e da China.

A operação deverá passar por um escrutínio rigoroso, por se tratar da maior fusão empresarial da história.

Enquanto as negociações estão em andamento, os analistas se voltam para o resultado da SpaceX. Na call com investidores, Musk afirmou que a empresa deve alcançar entre US$ 500 bilhões e US$ 1 trilhão em receita até o fim de 2027.

A projeção reflete a disparada da demanda por espaço em centros de processamento de dados, impulsionada pelo avanço da IA.

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