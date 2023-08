A- A+

RINHA DE BILIONÁRIO Musk x Zuckerberg: dono do Facebook sugere data para luta entre bilionários Dono da Tesla diz que duelo será exibido na rede social X, antigo Twitter

A luta de artes marciais mistas (MMA) entre Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e Elon Musk, dono do X (o Twitter), poderá acontecer em 26 de agosto. Zuckerberg disse em sua própria plataforma, Threads, que estava "pronto a partir de hoje".

"Propus fazer [a luta] em 26 de agosto quando ele me desafiou, mas ele não respondeu", disse.

Em concorrência direta desde o lançamento em julho da Threads, que oferece as mesmas funções que X e conta com 120 milhões de usuários, segundo a Quiver Quantitative, Zuckerberg e Musk multiplicaram as trocas de farpas.

Já Musk afirmou que a data exata ainda está em discussão, já que ele pode precisar fazer uma cirurgia no pescoço e na parte superior das costas. O dono da Tesla disse neste domingo que a luta será transmitida em sua própria rede social, X.

"A luta Zuck x Musk será transmitida ao vivo no X. Todo o montante arrecadado será doado para organizações de caridade para veteranos", escreveu Musk, em uma publicação na plataforma.

Horas antes, o bilionário chegou a dizer que tem levantado pesos para treinar para a luta. "Não tenho tempo para malhar, então apenas os levo [os pesos] para o trabalho", escreveu o bilionário.

A luta Musk vs. Zuckerberg

A história desse enfrentamento começou em junho, quando começou a circular a notícia de que a Meta (que controla Instagram, Facebook, WhatsApp e Threads), de Zuckerberg, estava criando uma rede social para rivalizar com o X (até então, Twitter), de Musk. O dono da Tesla desafiou então o CEO da Meta para uma luta, à qual Zuckerberg respondeu pedindo o local do encontro.

O dono da Meta foi recentemente graduado faixa azul de jiu-jítsu, num sinal de que vem se preparando para o duelo. No mês passado, Zuckerberg já havia publicado em suas redes sociais um registro no qual aparece treinando ao lado dos, nada menos, campeões dos pesos médio e pena do UFC, o nigeriano Israel Adesanya e o australiano Alexander Volkanovski, respectivamente.

