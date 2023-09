A- A+

RENEGOCIAÇÃO Mutirão de negociações de débitos do Jaboatão vai até esta terça-feira e Refis é prorrogado Descontos chegam até 90% nos juros e multas para quitar as dívidas com IPTU, TLP e ISS

O mutirão de renegociação de débitos judiciais da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes segue até esta terça-feira (5), no Shopping Guararapes. O Jaboatão Negocia é uma boa oportunidade para os contribuintes regularizarem suas pendências com instituições financeiras e bancárias, comércio e fornecedores de serviços. Os atendimentos são realizados das 9h às 22h e os descontos chegam até 90% nos juros e multas para quitar as dívidas com IPTU, TLP e ISS. Para facilitar ainda mais as negociações, a Prefeitura prorrogou o Plano Especial de Pagamento de Débitos Tributários (Refis) até o dia 30 de novembro.

O programa Refis oferece descontos atrativos de até 90% nos juros e multas para a quitação de débitos com IPTU, ISS, TLP e CIM. No caso do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), não há desconto, mas o débito pode ser parcelado em até 10 vezes. Os contribuintes têm diversas opções de pagamento. Para aqueles que optarem pelo pagamento à vista, há um desconto de 90% nos juros e multas. Para parcelamentos de 2 a 6 vezes, o desconto é de 80%. Já para parcelamentos de 7 a 30 vezes, o desconto é de 60%. E para parcelamentos de 31 a 60 vezes, o desconto é de 30%.

Os interessados em aderir ao Refis podem fazê-lo de forma presencial nas Centrais de Atendimento da Secretaria de Planejamento de Fazenda, por meio do Portal do Contribuinte www.tinus.com.br/csp/jaboatao/portal/index.csp, ou acessando o site oficial da prefeitura: jaboatao.pe.gov.br.

