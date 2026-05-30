Sáb, 30 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado30/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
atendimento

Mutirão do INSS em todo país acelera análise de benefícios e perícias

Mais de 59 mil vagas estão abertas neste fim de semana; em Pernambuco, são mais de quatro mil

Reportar Erro
Os segurados interessados devem agendar o atendimento pela central telefônica do INSS, ligando para o número 135, ou pelo portal Meu INSSOs segurados interessados devem agendar o atendimento pela central telefônica do INSS, ligando para o número 135, ou pelo portal Meu INSS - Foto: INSS/Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social fazem, neste fim de semana, um grande mutirão de atendimentos extras. Mais de 59 mil vagas para avaliações sociais e perícias médicas estão sendo oferecidas em quase todas as unidades federativas do país, à exceção de Roraima e Tocantins.

A iniciativa busca acelerar a análise de benefícios e antecipar perícias pré-agendadas, reduzindo a fila de espera pela obtenção de benefícios previdenciários e assistenciais.

Leia também

• Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão

• Fraude no INSS: PF e CGU realizam nova fase de operação que investiga descontos indevidos

• PF faz operação contra desvios de aposentadorias do INSS e cumpre mandados em Pernambuco

Os segurados interessados devem agendar o atendimento pela central telefônica do INSS, ligando para o número 135, ou pelo portal Meu INSS.

Confira a distribuição das vagas e os locais de atendimento por região:

Nordeste (41.386)

Sudeste (6.473)

Sul (5.744)

Centro-Oeste (674)

Norte (4.822)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter