Prédios-caixão Mutirão pode garantir indenização a mais de 500 mutuários do Cheque Esperança Ação da Justiça Federal em Pernambuco acontece nos dias 18 e 19 de agosto e é voltada para casos residuais ligados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais

Nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal em Pernambuco (Cejusc/JFPE) realiza o 3º Mutirão de Conciliação do Cheque Esperança. A iniciativa pode garantir indenizações significativas a 568 mutuários com direito a valores junto ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

A ação integra a III Semana Regional de Conciliação e Cidadania, promovida pela Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), e será voltada exclusivamente para casos residuais, pessoas que não participaram dos mutirões anteriores ou sequer sabiam que tinham direito ao benefício.

Muitas das famílias convocadas enfrentam dificuldades financeiras e poderão ser indenizadas com base no valor correspondente a uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, na Região Metropolitana do Recife, conforme os critérios estabelecidos pela Portaria 725/2023 do Ministério das Cidades.



Serviço:

Local: CEJUSC da JFPE – Av. Recife, nº 6250, 10º andar – Fórum Ministro Artur Marinho – Bairro do Jiquiá – Recife/PE

Dias: 18/08: prédios ocupados – 206 autores e 19/08: prédios desocupados – 362 autores

Horário: 9h às 12h e 13h às 17h

