Mutirão Renegocia! começa nesta segunda (31) na sede do Procon de Caruaru

O mutirão Renegocia! começou nesta segunda-feira (31) na sede do Procon de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Além do formato presencial, os endividados também podem acessar o portal consumidor.gov.br. até o dia 11 de agosto.

Vale lembrar que o Renegocia! é um mutirão de negociação de dívidas promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, voltado para a prevenção do superendividamento e auxílio aos consumidores nas negociações de forma mais acessível, junto às empresas que aderiram ao programa.

Os interessados podem renegociar dívidas de cartão de crédito, água, telefonia e outros tipos de débitos. A ação é para a população que deseja renegociar suas dívidas preservando o mínimo existencial de R$ 600.



Serviço:

Canais do Procon Caruaru (www.caruaru.pe.gov.br)

Telefone: (81) 3727-0289

WhatsApp: (81) 9 8384-5909

Presencial: rua Floriano Peixoto, 147, Centro de Caruaru

