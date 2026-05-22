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Mutirões do Serviço Social do INSS oferecem mais de 3,5 mil atendimentos no Nordeste

Iniciativa concentra avaliações sociais iniciais e reavaliações do benefício assistencial

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Mutirões do Serviço Social do INSS oferecem mais de 3,5 mil atendimentos no Nordeste Mutirões do Serviço Social do INSS oferecem mais de 3,5 mil atendimentos no Nordeste  - Foto: Divulgação/INSS

O Serviço Social da Superintendência Regional Nordeste (SRNE) do INSS promove, neste sábado (24|) e domingo (25), mutirões em oito estados da região. Ao todo, serão ofertados 3.531 atendimentos com foco na redução do tempo de espera e na agilização das etapas necessárias para análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Segundo a chefe do Serviço Social da SRNE, Fátima Brasil, as ações extras realizadas aos fins de semana vêm contribuindo para diminuir as filas do INSS e reduzir o Tempo Médio de Espera. “Seguimos juntos com a missão de levar direitos e dignidade para a população que tanto precisa”, afirmou.

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Os atendimentos serão realizados em 34 Agências da Previdência Social, distribuídas em 11 Gerências-Executivas. O Ceará concentra o maior volume de vagas, com 1.513 avaliações sociais iniciais nas Gerências de Fortaleza e Sobral, em sete agências. Na Paraíba, a Gerência de João Pessoa realizará 921 atendimentos em oito unidades.

Já as Gerências de Natal (RN) e Aracaju (SE) somam 560 vagas de avaliação social. Em Pernambuco, a Gerência-Executiva do Recife ofertará 204 atendimentos de avaliação social inicial em duas agências. Alagoas contará com 103 vagas entre avaliações iniciais e reavaliações, enquanto Bahia e Maranhão reúnem mais de 230 vagas de avaliação inicial.

De acordo com o INSS, a atuação integrada entre o Serviço Social e a Perícia Médica Federal tem sido fundamental para ampliar o acesso aos direitos previdenciários e assistenciais, além de garantir maior agilidade aos atendimentos realizados durante os mutirões.

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