Saúde MV adquire participação na Sofya e aposta em IA para revolucionar a saúde digital Startup brasileira fundada no Sírio-Libanês já apoiou mais de 1 milhão de consultas com IA e será integrada às soluções da MV até 2025

A MV, líder latino-americana em soluções de saúde digital, anunciou a aquisição de participação na Sofya, startup brasileira especializada em inteligência artificial aplicada à saúde. A operação marca um avanço estratégico na transformação digital do setor, ampliando o portfólio da companhia com tecnologias que tornam o cuidado médico mais eficiente, seguro e humanizado.

Fundada em 2022 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a Sofya rapidamente ganhou destaque internacional. Com mais de 1 milhão de consultas apoiadas por sua IA, a healthtech foi aceita no programa global Mayo Clinic Platform Accelerate, um dos mais respeitados no desenvolvimento de tecnologias médicas com base em IA. A startup também integra o Brazil Florida Business Council e já foi reconhecida em premiações como Johnson & Johnson Health-Tech LATAM e Mana Tech LATAM Competition, além de apresentar trabalhos em eventos como o Stanford AIMI e o Oracle World.

Com valuation de R$ 50 milhões em 2025, a Sofya atua em diversas frentes da IA em saúde, desde automação de tarefas rotineiras, como preenchimento de documentos por comando de voz, até apoio a decisões clínicas complexas, com recomendações de exames, sugestões de diagnósticos diferenciais, priorização de atendimentos e identificação de riscos em prontuários eletrônicos.

Para Paulo Magnus, CEO da MV, a parceria representa um salto na capacidade tecnológica da empresa.

“Estamos unindo a eficiência da nossa plataforma à sofisticação da inteligência artificial da Sofya. Essa colaboração vai permitir o desenvolvimento de uma inteligência médica capaz de transformar a prática clínica e levar a inovação da MV a um novo patamar, com alcance internacional.”

Já para Igor Couto, cofundador da Sofya, o investimento da MV acelera a missão da startup: “Sempre buscamos aliviar a carga cognitiva dos profissionais de saúde. A parceria com a MV potencializa esse propósito e amplia nossa capacidade de levar a expertise clínica brasileira para o mundo.”

Segundo as empresas, até o final de 2025, as soluções de IA desenvolvidas pela Sofya estarão integradas a todas as plataformas da MV, que hoje estão presentes em milhares de hospitais e clínicas na América Latina. Além disso, MV e Sofya atuarão juntas no desenvolvimento de algoritmos de ponta para medicina de precisão e cuidado centrado no paciente, consolidando a visão de uma “superinteligência clínica” a serviço da vida.

