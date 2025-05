A- A+

Saúde MV na Hospitalar 2025: fusão com Dr. TIS tem como foco expandir plataforma de medicina diagnóstica Além da fusão com a Dr. TIS, a MV criou mais duas organizações: BidHealth e a OncoAudit

São Paulo - A MV anunciou, durante a feira Hospitalar 2025, a fusão com a Dr. TIS, empresa especializada em plataformas de imagens médicas na nuvem. A partir dessa junção, o foco da MV é ter, no seu ecossistema, a maior plataforma de medicina diagnóstica do Brasil e da América Latina. Atualmente, a empresa lidera mais de 20 marcas diferentes, com o objetivo de dispor um ecossistema digital completo e integrado com todos os agentes de saúde.

“A MV já atua com medicina diagnóstica nos hospitais e tem uma das tecnologias mais avançadas e a Dr. TIS vai atender uma camada que nós não temos a condição de atender, e também traz uma tecnologia muito diferenciada. Todas as imagens já são guardadas em nuvem e isso vai melhorar a portabilidade desses dados para a gente levar para o repositório da pessoa e agilizar”, afirmou o CEO da MV, Paulo Magnus.

Segundo o diretor corporativo de Mercado e Cliente da MV, Jeferson Sadocci, a Dr. TIS chega para complementar a atuação da empresa na medicina diagnóstica.

“São produtos que se complementam no portfólio e a gente pode pegar eles agora e trabalhar em uma plataforma na linha do tempo unificada, criando um grande compêndio de soluções para medicina diagnóstica”, explicou.

Novidades

Além da fusão com a Dr. TIS, a MV criou mais duas organizações: BidHealth e a OncoAudit. A BidHealth é fruto de uma Joint Venture entre a MV e a Bidweb, referência em segurança de dados. A empresa é especializada em cibersegurança hospitalar.

“Nós entendemos que a grande maioria dos nossos clientes do mercado não tem segurança suficiente para evitar que os hackers em algum momento possam estar invadindo e levando todos os dados”, destacou Magnus.

Já a OncoAudit foi criada com o objetivo de acelerar a aprovação de tratamentos oncológicos por meio de inteligência artificial, análise multicritério e embasamento em evidências clínicas. Na plataforma, 40 oncologistas trabalham para garantir o melhor tratamento a partir do diagnóstico estabelecido.

“Você não vai fazer um tratamento aleatório com a droga mais cara, vai fazer o tratamento com a droga que é mais compatível, usando todas as informações de inteligência artificial no mundo de protocolos para tratar aquele paciente”, reiterou o CEO.

Jeferson Sadocci reiterou que o ecossistema da MV vem se consolidando, porque a empresa tornou-se uma referência em tecnologia para as instituições de saúde.

“A gente fazia soluções para hospitais e operadoras de plano de saúde. Mas na linha do tempo tinham clientes que diziam que precisavam de outras soluções. E nós vimos a necessidade de ampliação do portfólio. Tudo que a gente está aderindo ao ecossistema MV são plataformas que fazem sentido dentro do ecossistema da saúde. O nosso objetivo é atender 100% das necessidades dos nossos clientes.”

*A repórter viajou para São Paulo a convite da MV.

Veja também