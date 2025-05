MV na Hospitalar 2025: primeiro dia de evento é marcado por lançamento de biografia

A- A+

A MV, líder em desenvolvimento de softwares de gestão para a área de saúde, marca presença na Hospitalar 2025, com três estandes - MV, Healthcare Alliance e a Arena de Conteúdo. A feira de negócios e eventos de saúde ocorre de 20 a 23 de maio, em São Paulo, e reúne especialistas e empresas do setor.

Atualmente, a MV atende toda a cadeia de saúde e possui mais de 5 mil unidades usuárias no Brasil e na América Latina, entre consultórios, clínicas, operadoras de planos de saúde e de alta gestão. Com uma planta operacional no Recife e sede no estado do Rio Grande do Sul, a empresa teve, em 2024, um faturamento estimado de R$ 638 milhões. A expectativa é que a MV atinja, até 2027, R$ 1 bilhão.

No primeiro dia de evento, a MV contou com diversos lançamentos, como a biografia do fundador e CEO da empresa, Paulo Magnus, intitulada “A Distância do Sonho”. Escrita pela jornalista Silvia Bessa, a obra conta a história da vida e da trajetória profissional do executivo.

Antes da sessão de autógrafos, Paulo Magnus defendeu o desenvolvimento das tecnologias para um atendimento mais dinâmico, incluindo o uso de inteligência artificial nos processos, permitindo que a saúde chegue em todos os lugares.

“A inteligência artificial não vai resolver tudo, mas vai ajudar para que as pessoas tenham mais saúde. As pessoas nos próximos tempos irão consultar seu médico, não para perguntar o que elas têm, mas para discutir com os médicos o tratamento e qual é a melhor conduta. A cada momento que isso acontecer, nós vamos ter um degrau a mais, para poder ter mais saúde nos mais longínquos lugares, onde a saúde não pode chegar”, afirmou.

Paulo Magnus nasceu na cidade de Dom Pedro de Alcântara, no interior do Rio Grande do Sul. Ele perdeu o pai aos 13 anos e construiu a própria carreira, que começou como cortador de cana e vendedor de leite. O CEO migrou para o mercado da saúde a partir de um cargo no setor de faturamento de um hospital.

Ainda na terça-feira (20), a MV anunciou a fusão com a Dr. TIS, com o objetivo de transformar a experiência em diagnósticos no Brasil e na América Latina. Com isso, 13 empresas estão integradas ao ecossistema da MV, com foco em soluções para saúde digital e medicina preventiva.

Transformação digital

Durante a feira, a empresa também mostra a inteligência artificial como eixo central da transformação digital assistencial. Em um dos momentos, o diretor de Tecnologia da MV, Andrey Abreu, palestrou sobre as inovações da IA na empresa.

A MV possui uma inteligência artificial própria chamada MaVi que é treinada em dados de saúde em um conceito de plataforma de agentes de inteligência artificial, atuando com o paciente, com os médicos e auxiliando na sustentabilidade das instituições de saúde.

“São agentes autônomos que trabalham para fazer alguma atividade dentro do sistema de saúde. Por exemplo, você pode ter um agente que fica olhando a agenda do paciente para saber se ele tomou o medicamento. Se o paciente não tomar o medicamento, o agente vai lembrar a ele”, disse Andrey Abreu.

“Os nossos agentes também podem auxiliar o médico trazendo informações importantes daquele paciente ou informações clínicas importantes baseadas em arquivos científicos brasileiros comprovados e no próprio histórico de dados de saúde que aquela instituição de saúde tem”, reiterou o diretor.

Abreu ressaltou que os dados da IA precisam ser qualificados e de confiança.

“Esse é o grande ponto que a gente tem buscado para realmente trabalhar com dados que sejam confiáveis para gerar para a inteligência artificial mais precisão em todas as ações que ela tome. Nós acreditamos num ecossistema integrado, uma jornada conectada com a saúde, e independente onde o paciente esteja, ele consiga ter acesso às informações de saúde que são dele”, destacou.

