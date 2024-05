A- A+

Solidariedade MV promove ações de apoio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul A empresa nasceu em Porto Alegre em 1987 e mesmo tendo sua sede administrativa desde 1988 no Recife, ainda mantém sua matriz na capital gaúcha

Com um importante papel social, a MV, multinacional que impulsiona a transformação digital na saúde, promove uma série de ações de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande Sul. A empresa nasceu em Porto Alegre em 1987 e, mesmo tendo sua sede administrativa desde 1988 no Recife, ainda mantém sua matriz na capital gaúcha.

A população pode doar, em todas as unidades da MV no Brasil, itens para o estado gaúcho. Na capital pernambucana, as doações estão sendo recebidas na Av. Presidente Dutra, nº 298, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, das 8h às 18h.

Entre os itens que podem ser doados estão: água mineral engarrafada, alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e limpeza, roupas, calçados, travesseiros, roupas de cama, toalhas de banho, ração para animais e brinquedos.

Acolhimento

De acordo com o presidente da MV, Paulo Magnus, o primeiro movimento da empresa para enfrentar a catástrofe no Rio Grande do Sul foi acolher os funcionários atingidos.

“Eu imagino que a MV deve ter mais de 200 pessoas em Porto Alegre. Nós tivemos pessoas com eventos graves e menores. A primeira coisa que nós fizemos foi dar suporte a essas pessoas”, disse.



Entre as ações, a MV também realiza visitas aos abrigos, para levar comida e outros suprimentos e entender quais problemas são prioridades.

Para doações em dinheiro, a empresa está apoiando as ações da Rede Muda Mundo e Transforma Brasil, que estão arrecadando valores por meio do pix: [email protected]. Segundo Paulo, ele e Fábio Silva, fundador e CEO da Rede Muda Mundo, foram a Porto Alegre para articularem mais ações para o Sul.

Levantamento

A MV também está realizando um levantamento junto com os mais de 400 hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul para a criação de alguns programas.



“Estamos construindo uma campanha junto com a federação dos hospitais filantrópicos de lá para que cada um desses hospitais que está com dificuldades possa ser adotados por outras unidades do Brasil.”



A multinacional também está em busca de um lugar para instalar um centro de captação e distribuição de produtos e insumos.

Com um histórico de ações sociais, a MV apoia vários projetos sociais. “Eu nasci num lugar muito humilde no Rio Grande Sul. Construímos a MV e tivemos condições de ganhar o mundo, estamos em 11 países. Eu acho que a gente sempre tem que devolver um pouco do que a vida dá pra gente”, afirmou Paulo.

