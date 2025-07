A- A+

Saúde & tecnologia MV torna-se a 5ª maior fornecedora global de prontuário eletrônico hospitalar O relatório de market share global 2025 posiciona a MV ao lado de gigantes do setor, como Epic, Dedalus, InterSystems e Meditech

A MV, multinacional brasileira referência em tecnologia para a saúde, conquistou um marco histórico no cenário global ao ser reconhecida pelo Klas Research, principal instituto independente de inteligência de mercado em saúde, como a quinta maior fornecedora mundial de sistemas de prontuário eletrônico hospitalar (EHR).

O relatório de market share global 2025 posiciona a MV ao lado de gigantes do setor, como Epic, Dedalus, InterSystems e Meditech, uma conquista inédita para uma empresa latino-americana.

A análise do Klas destaca que a plataforma Soul MV, desenvolvida no Brasil, é hoje a solução de EHR com maior presença hospitalar na América Latina, atendendo 894 hospitais na região, número que coloca a MV como líder absoluta na região.

Liderança na América Latina

Segundo o relatório, o ranking regional da América Latina é liderado pela MV com mais que a soma das outras empresas.

*Dados disponíveis na página 29 da pesquisa | Fonte: MV. Confira o relatório completo.

Esse desempenho confirma a consolidação da MV como protagonista em tecnologia hospitalar no Brasil e em toda a América Latina.

“Estar entre as cinco maiores empresas do mundo em prontuário eletrônico é uma honra enorme e um reconhecimento da excelência da tecnologia desenvolvida no Brasil. Isso reforça nosso compromisso em transformar digitalmente a saúde na América Latina e além”, afirma Paulo Magnus, fundador e ceo da MV.

Conquista de mercado

Além da base instalada, o relatório do KLAS aponta a MV como a empresa com maior número de novos hospitais clientes (“hospital wins”) na América Latina entre 2019 e 2023, totalizando 154 novas instituições, quase o dobro da segunda colocada. O dado comprova o avanço contínuo da MV em mercados complexos e competitivos.

O relatório evidencia ainda que 2024 foi o ano com maior volume de contratos validados na América Latina, refletindo a aceleração da transformação digital na região. O Brasil concentrou mais de 80% dessas movimentações, reforçando o papel estratégico da MV no desenvolvimento do ecossistema nacional de saúde digital.

Projeção global

A presença da MV entre os cinco maiores fornecedores globais de EHR representa a validação internacional da capacidade de inovação desenvolvida na América Latina em um cenário global ainda dominado por empresas do hemisfério norte.

“Se a América Latina ainda apresenta um modelo fragmentado no uso de tecnologia em saúde, a MV prova que há expertise, talento e visão estratégica para liderar a digitalização do setor, não apenas na região, mas também como referência global em inovação hospitalar”, conclui Magnus.

Sobre a MV

A MV é uma multinacional brasileira que lidera a transformação digital do setor desde 1987. Desenvolve soluções integradas e inteligentes para hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, centros de diagnóstico e redes públicas, promovendo eficiência, qualidade assistencial e sustentabilidade.

A MV atende diretamente mais de 5 mil instituições e opera um ecossistema tecnológico que une plataformas de gestão, interoperabilidade, inteligência artificial e aplicativos voltados ao paciente. Saiba mais em mv.com.br.

