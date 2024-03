MV vence como melhor Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) da América Latina

A- A+

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) desenvolvido pela empresa MV, líder em desenvolvimento de softwares de gestão para a área de saúde, foi escolhido pela sétima vez como o melhor da América Latina a partir de uma pesquisa do Instituto Klas.



Anualmente, a instituição norte-americana avalia organizações de tecnologia e serviços que se destacam por ajudar profissionais de saúde a oferecerem atendimento de qualidade e eficiência a pacientes. A MV levou o prêmio na categoria “Acute Care EHR - Latin America”.



Com quase 4 mil usuários das soluções desenvolvidas por ela, a empresa é sediada no Recife e tem clientes espalhados pelo Brasil, América Latina e África. O PEP MV é um dos principais produtos do portfólio. No levantamento, a ferramenta apresentou notas mais altas no índice que engloba qualidade de solução, aprimoramento constante do produto e liderança de mercado.



Os resultados da pesquisa são baseados nos níveis de satisfação de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde em instituições localizadas na América Latina, Canadá, Europa, Oriente Médio, Ásia, África e Oceania.



“O nosso objetivo é melhorar os processos como um todo, levando a saúde com tecnologia para mais perto das pessoas. Esse é o nosso lema, a nossa missão, e a gente tem conseguido”, afirmou o CEO da MV, Paulo Magnus.



O Prêmio Best in Klas foi entregue durante a reunião anual da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), em Orlando, um dos maiores eventos globais de tecnologia da área da saúde. A reunião ocorreu no último dia 11 de março.

Valorização

De acordo com Magnus, a premiação é muito importante para o mercado de saúde brasileiro. Porém, o País ainda não valoriza o meio digital no setor como deveria. “Quando a gente vai para os mercados dos Estados Unidos ou da Europa, a valorização que eles dão a essa premiação é algo extraordinário. Nós chegamos em Orlando, é a sétima vez que nós ganhamos, mas nunca tivemos um destaque tão grande”, disse.



Outra novidade da MV foi a aquisição da Maida Health, uma empresa de tecnologia de gestão para operadoras de saúde e outros serviços de apoio, pertencente à Hapvida Intermédica, como parte da estratégia para aprimorar a performance dos seus clientes.

De acordo com o CEO da MV, a Maida traz consigo expertise em Inteligência Artificial e eficiência em diversos processos para operadoras e hospitais.



Com muitos projetos em execução voltados para a integração dos sistemas de saúde, as perspectivas da empresa para 2024 são positivas. “Nós temos a tecnologia que pode integrar isso de forma que o paciente faça o exame em um lugar e não precise fazer no outro, porque está tudo integrado. Estamos com grandes projetos em execução como, por exemplo, com a Prefeitura de Belo Horizonte que está integrando 420 unidades de saúde. O estado de Goiás também. A gente tem pouca atuação na área pública, mas as nossas tecnologias são muito importantes para a melhoria do atendimento da população”, acrescentou.

