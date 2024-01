A- A+

combustíveis Na Argentina, preço dos combustíveis sobe 27% e se aproxima do dólar blue Este é o segundo aumento desde que Javier Milei assumiu o cargo. No reajuste anterior, alta havia ficado entre 35% e 45%

Encher o tanque na Argentina está mais caro a partir desta quarta-feira (4). Três dias após o início de 2024, postos de todo o país receberão a gasolina com reajuste de 27%. Com a alta, os preços dos combustíveis acumulam aumento de cerca de 76% desde o fim de novembro, de acordo com o Ámbito Financeiro. No fim de novembro, os combustíveis subiram 12% e em meados de dezembro, ficaram 37% mais caros.

O encarecimento da gasolina foi confirmado por fontes ao La Nacion, enquanto as longas filas habituais começavam a se formar nos pontos de abastecimento da Argentina. Segundo estimativas de donos de postos, o litro da super gasolina custa em média 750 pesos, enquanto o preço da gasolina premium em alguns postos ultrapassa mil pesos, valor próximo ao dólar blue, que fechou terça-feira a 1.005 pesos.

Presidente da Câmara de Empresários de Combustíveis, Raúl Castellanos, disse que, durante 2023, o aumento médio nos postos YPF foi de 260%. "Contra uma inflação estimada de 200% houve uma diferença a favor dos combustíveis de 60 pontos percentuais, o que cobriu a defasagem em relação à inflação (...) O aumento de ontem à noite coloca o combustível com maior diferença”, destacou.

Castellanos acrescentou que “o cálculo dos custos de produção pode ser feito, mas o presidente disse que os combustíveis devem atingir a paridade de exportação ou importação, sem ter em conta os custos de produção”.

Segundo aumento do governo Milei

Este é o segundo aumento dos combustíveis desde a posse de Javier Milei, já que depois da desvalorização do peso de 54% no início do governo, eles subiram entre 35% e 45% . Este reajuste somou-se ao aplicado apenas uma semana antes, em 8 de dezembro (ainda no mandato de Alberto Fernández), em que o reajuste tinha ficado entre 15% e 30%, dependendo da marca e da região.

Com o aumento anterior, no caso da YPF na cidade de Buenos Aires, os valores haviam permanecido em 587 pesos pelo litro da super gasolina; 704 pesos para gasolina premium; 662 pesos para diesel e 779 pesos para o diesel premium.

A princípio, seriam apenas as petrolíferas privadas a aplicar estes aumentos, mas nenhuma delas confirmou o ajuste indicado por fontes do setor. A estatal YPF também não fez declarações.

