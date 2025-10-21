A- A+

Negócios Na Canadense WebJet, passageiro que quiser reclinar a poltrona terá cobrança extra Companhia aérea vai reconfigurar suas aeronaves para que os assentos tenham inclinação fixa na classe econômica

Enquanto o Brasil discute a cobrança pela bagagem de mão, no Canadá uma empresa aérea decidiu cobrar para que os passageiros tenham direito de reclinar a poltrona.

A companhia aérea de baixo custo WestJet informou, em entrevista à ABC News, que está reconfigurando todas as 43 aeronaves adquiridas recentemente e que será eliminada a função de reclinar dos assentos da classe econômica

A partir da reconfiguração, as poltronas terão uma inclinação fixa. Com isso, os passageiros da aérea canadense terão, em breve, que pagar pelo direito de recliná-las. Essa opção será possível apenas nas cabines Extended Comfort e Premium.

Com a mudança, a empresa vai conseguir colocar mais uma fileira de poltronas nos aviões, o que deve viabilizar a redução de preço da passagem para quem topar passar a viagem sem inclinar o assento. A companhia não divulgou quanto os passageiros terão de pagar extra para terem o direito de reclinarem o assento.

Segundo a companhia, o design com inclinação fixa ajudará a “preservar o espaço pessoal”.

“Por meio de nossos testes com usuários convidados, metade indicou que prefere uma inclinação fixa, para evitar a sensação de que outros passageiros estão invadindo seu espaço", disse a empresa em comunicado.

A WestJet, que opera rotas para 19 estados dos Estados Unidos, incluindo o Havaí, além de Porto Rico, Washington e diversos destinos ao redor do mundo, informou que os aviões que estão sendo renovados representam menos de um terço da frota de aeronaves de fuselagem estreita, que inclui os modelos Boeing 737-8 MAX e 737-800.

De acordo com representantes da aérea canadense, ao todo, 43 aeronaves serão reconfiguradas, sendo que a primeira aeronave com o novo desenho deve entrar em operação ainda neste mês. Já a transformação das outras 42 aeronaves devem ser concluídas no início do próximo ano.

Os assentos da classe Premium terão “almofadas de assento ergonomicamente contornadas, encostos reclináveis e um grande apoio de cabeça com ajuste em quatro direções”, semelhantes aos das aeronaves 787-9 Dreamliner da WestJet.

Ao anunciar a novidade, a companhia minimizou as mudanças. Disse que, embora os passageiros da classe econômica não poderão reclinar seus assentos, eles terão novos assentos com “apoios de cabeça ajustáveis e acolchoamento e suporte lombar aprimorados”. Tomadas individuais e suportes para celular ou tablet também serão oferecidos a essa categoria de passageiros.

