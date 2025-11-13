A- A+

CHINA Na China, vendas do "Dia dos Solteiros" crescem, mas consumo segue fraco, dizem analistas Alta em relação ao ano passado foi de 14%

As vendas do "Dia dos Solteiros", maior evento de compras online da China, registraram avanço neste ano, mas sem força suficiente para dissipar o pessimismo em torno do consumo doméstico.

Segundo dados da Syntun, as plataformas de e-commerce chinesas somaram cerca de 1,70 trilhão de yuans (US$ 238,3 bilhões) durante o período promocional - alta de 14% em relação ao ano passado, resultado considerado modesto por analistas.

O evento, criado em 2009 e hoje estendido por um mês, perdeu parte do apelo nos últimos anos, em meio ao enfraquecimento da economia e à cautela dos consumidores. O Nomura destacou que a temporada de descontos foi mais longa que a anterior, o que ajudou a inflar o total de vendas.

A JD.com informou recorde em valor bruto de mercadorias e aumento de 40% no número de usuários que fizeram pedidos, enquanto a Alibaba, dona da Taobao e Tmall, ainda não divulgou os resultados finais.

A fraqueza da demanda acirrou a competição entre varejistas e pressionou margens no setor. Dados oficiais mostram que as vendas no varejo chinês cresceram apenas 3% em relação ao ano anterior, abaixo do ritmo de 4,5% registrado nos nove primeiros meses.

Economistas do Morgan Stanley alertam que uma recuperação mais consistente depende de melhorias no mercado imobiliário e no emprego. Apesar dos esforços de gigantes como Alibaba e JD.com para impulsionar novas frentes, como entregas rápidas, analistas avaliam que o consumo chinês deve continuar crescendo em ritmo lento.,

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



Veja também