INVESTIMENTOS Na COP30, Finep anuncia R$ 460 mi para Estudos de biotecnologia e preservação de acervos

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), agência vinculada ao Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia (MCTI) anunciou nesta terça-feira, 11, durante a COP30, em Belém, três novas fontes de investimentos para empresas e instituições, no valor total de R$ 460 milhões.

O edital Pró Amazônia 2025, destinado à região da Amazônia Legal, disponibilizará R$ 150 milhões para equipamentos, serviços, bolsas de pesquisa, entre outros benefícios, a propostas voltadas para as áreas de biotecnologia e valorização da biodiversidade, energias renováveis, gestão de recursos hídricos, desenvolvimento urbano sustentável, saúde pública e tecnologia da informação e comunicação (TICs), inteligência artificial e conectividade.

Em uma segunda frente, com investimentos de R$ 250 milhões, a Finep anunciou o lançamento do edital Recuperação e Preservação de Acervos 2025, que selecionará propostas para a concessão de apoio financeiro a projetos de recuperação, preservação, digitalização e difusão de acervos de arquivos, bibliotecas, centros de memória, herbários, institutos e museus.

Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), do qual a Finep é gestora. Em relação ao edital de 2024, houve o aumento de valor mínimo por proposta, que agora é de R$ 1 milhão, e o valor máximo será de R$ 10 milhões, com prazo de execução em 36 meses.

Os recursos serão aplicados em duas categorias: acervos científicos e acervos históricos e culturais. Entre as principais novidades, está o apoio às propostas que favoreçam o acesso físico e/ou digital da Pessoa com Deficiência (PCD).

Em uma terceira iniciativa, a Finep lançou o edital Fundos de Investimento em Bioeconomia e Sustentabilidade.

A iniciativa prevê o investimento de R$ 60 milhões em até dois fundos de investimento (FIPs), que invistam em participações acionárias de empresas que atuem com projetos de bioeconomia e sustentabilidade.

O valor do investimento também é proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Segundo o presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, as iniciativas visam à expansão e fortalecimento da ciência, tecnologia e à preservação da memória científica e cultural nacional. "Sobretudo, o lançamento dos editais durante a COP30 demonstra o compromisso estratégico da Finep com a inovação sustentável, valorizando a biodiversidade e promovendo impacto direto para a população", destacou.

De 2023 a 2025, a Finep investiu R$ 12 bilhões em 640 projetos de transição energética, seis vezes mais do que de 2019 e 2022, informou a agência de fomento.



