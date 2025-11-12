A- A+

LANÇAMENTO Na COP30, Tesouro lançará 4º leilão do Eco Invest no dia 14, em evento com Haddad e Marina O leilão tem foco na região amazônica, mas abrange também outras regiões

O governo lançará o quarto leilão do programa Eco Invest Brasil nesta sexta-feira, 14, às 13h45, em um evento realizado na COP30, em Belém (PA). A edição mantém o modelo de financiamento misto (blended finance), combinando recursos públicos e privados.

Participam do lançamento os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (por vídeo), e do Meio Ambiente, Marina Silva, além do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e representantes do Banco do Brasil e do governo do Reino Unido.

Nesta edição, o leilão tem foco na região amazônica, mas abrange também outras regiões. O objetivo é impulsionar projetos que fortaleçam a bioeconomia, incentivem o turismo ecológico e sustentável e apoiem infraestrutura para fortalecer o desenvolvimento econômico enquanto preservam o bioma e geram renda para as populações locais.

"Ao apresentar o leilão em um espaço global de negociação climática, o País busca disseminar mecanismos financeiros capazes de destravar investimentos verde, além de inspirar nações emergentes que buscam caminhos viáveis para o financiamento da transformação ecológica", informou o Tesouro, em nota.



