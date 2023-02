A- A+

A Microsoft revelou planos para um evento na terça-feira (7) em sua sede, deixando o assunto aberto à especulação enquanto a empresa intensifica suas apostas em inteligência artificial - incluindo a adição do bot ChatGPT da OpenAI em seu mecanismo de busca Bing.

A empresa não divulgou o conteúdo do evento das 10h (12h de Brasília) na sede de Redmond, Washington, em um convite aos repórteres, mas disse que “compartilhará alguns progressos em alguns projetos interessantes”.

A Microsoft vem acelerando os investimentos em inteligência artificial e a concorrência no campo da IA generativa – nomeada pela capacidade de gerar novos conteúdos a partir de tesouros digitais de texto, fotos e arte – está esquentando.

A Microsoft está se preparando para adicionar o ChatGPT ao Bing para oferecer respostas melhores e mais precisas às consultas, em vez de uma lista de links, em mais uma tentativa de conquistar alguma participação de mercado do mecanismo de busca altamente dominante do Google, disse uma pessoa familiarizada com o assunto no mês passado.

A gigante do software também anunciou no mês passado que estava fazendo um investimento multibilionário de US$ 10 bilhões n OpenAI ao longo de vários anos.

As duas empresas estão se aproximando, com a Microsoft fornecendo poder de computação em nuvem para a OpenAI enquanto combina os sistemas desenvolvidos pelo laboratório de pesquisa de IA em seu próprio software.

Sam Altman, cofundador e diretor executivo da startup, postou uma foto no Twitter com o CEO da Microsoft, Satya Nadella, dizendo que estava na sede da empresa e “animado” para o evento de terça-feira.

Também nesta segunda-feira, o Google, da Alphabet, disse que lançou um rival do ChatGPT, chamado Bard, para testes e o público em geral poderá usar o serviço “nas próximas semanas”. O sistema é baseado no LaMDA, um grande modelo de linguagem desenvolvido pelo Google que gerou polêmica em maio, quando um engenheiro de software da empresa afirmou publicamente que a IA era “sensível” – uma afirmação que foi amplamente contestada.

O chatbot visa gerar respostas detalhadas quando recebe instruções simples, como o que fazer para o almoço ou como planejar o chá de bebê de uma amiga.

O Google também apresentou um panorama de alguns recursos baseados em IA que aparecerão em breve em sua pesquisa e têm como objetivo oferecer aos usuários insights para consultas em que não há uma resposta correta.

Veja também

