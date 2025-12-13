A- A+

ECOMMERCE Na esteira do Natal, Amazon lança entrega em 3 horas para Rio de Janeiro e São Paulo Serviço testado na Black Friday alcança itens de 30 categorias e tem envios em janelas de horários à escolha do cliente

Após passar pelo teste da Black Friday, a Amazon divulga uma de suas fortes apostas para o Natal: entrega em 3 horas para clientes de Rio de Janeiro e São Paulo. A nova modalidade permite ao cliente receber sua em poucas horas, no mesmo dia, e escolhendo janelas de horários de sua preferência.

No alvo desse serviço estão itens considerados de “alta demanda” e inseridos em mais de 30 categorias, a exemplo de alimentos, produtos de limpeza, de escritório, brinquedos e produtos para datas sazonais, explica Mariana Grottera, líder de Delivery Experience da Amazon.

"A gente já tem uma malha bastante espalhada no Brasil que entrega em até 2 dias. Mas este ano a gente teve muito investimento para acelerar ainda mais nas grandes sete capitais em que a gente tem presença de centro de distribuições para entregar já no mesmo dia", conta ela. "Agora, a gente chega com esse lançamento para São Paulo e Rio de Janeiro, que é a entrega em janelas de até 3 horas".

A entrega no mesmo dia avançou este ano e é feita em sete cidades do país. Além de Rio e São Paulo, contam com o serviço também Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Recife e Belo Horizonte. A executiva explica que a entrega em 3 horas é mais uma opção na esteira da diversificação — e aceleração — das opções de prazo de envio ao consumidor. Isso inclui também as pontos de retirada e também a possibilidade de escolha de um dia da semana no qual o cliente pode concentrar o recebimento de suas encomendas.

A Amazon soma agora 250 pontos logísticos no Brasil, sendo que uma centena deles foi aberta em 2025. É essa expansão da capilaridade operacional da gigante do varejo digital que pavimenta o caminho para entregas mais rápidas. Em 2024, a companhia investiu R$ 13,6 bilhões no Brasil, patamar que pode ser ultrapassado neste ano.

"A gente vai fechar este ano e passar régua para a gente saber o volume (de investimento), mas a gente segue num patamar parecido ou para mais do que a gente investiu do de 2004", afirma Mariana.

A expansão da estrutura logística também se reflete no crescimento da operação da Amazon como um todo no país. No último trimestre deste ano, a empresa contratou 13 mil trabalhadores temporários para reforçar suas atividades no período das datas de pico do varejo, da Black Friday ao Natal. É o dobro do volume de 2024. Não há estimativa de que fatia dessa mão de obra poderia, a depender da demanda, ser efetivada passada essa alta estação.

Para os clientes Prime, assinantes de planos de benefícios da Amazon, a entrega em até 3 horas é gratuita para compras a partir de R$ 19, exceto para produtos de supermercado e livros, quando esse mínimo é de R$ 79 quando. Abaixo desses valores, o frete para o cliente Prime fica em R$ 8,90 e para os que não assinam o serviço, R$ 10,90.

