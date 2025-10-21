A- A+

DESCONTOS Na guerra dos marketplaces, Shopee dobrará cupons de desconto no mês da Black Friday A multinacional fará duas campanhas em novembro; uma liquidação própria, marcada para o dia 11; e a Black Friday

A Shopee anunciou que vai oferecer, em novembro, o dobro do valor total em cupons de desconto em relação ao praticado no mesmo período do ano anterior. A medida tem como objetivo atrair consumidores e ganhar espaço no acirrado mercado de comércio eletrônico brasileiro. Lançada em 2015 em Cingapura, a Shopee está no Brasil desde 2020.

A multinacional fará duas campanhas em novembro. Uma liquidação própria, marcada para o dia 11; e a Black Friday, data consolidada do varejo, dia 28.

Na primeira ação, serão ofertados R$ 20 milhões em cupons de desconto e produtos com um selo intitulado "melhor preço do ano", que indica itens com o preço mais baixo já registrado no aplicativo da varejista.

Já na Black Friday, serão R$ 16 milhões em cupons de desconto, com alguns deles chegando a R$ 200 de cortes de preços em lojas oficiais que anunciam na plataforma. Nessa data, haverá frete grátis para compras acima de R$ 10.

A liquidação do dia 11 faz parte da estratégia de datas duplas da Shopee, que já entraram no calendário do varejo e são aguardadas pelos brasileiros, na visão da empresa.

Segundo pesquisa da companhia, 60% dos consumidores afirmam que pretendem comprar no dia da liquidação, número próximo aos 75% que se planejam para a Black Friday. Além disso, 23% já consideram a liquidação do 11 tão importante quanto a própria Black Friday.

Todas essas medidas vêm na esteira da competição cada vez mais acirrada entre as principais empresas de comércio eletrônico do País, com Mercado Livre e Amazon também reforçando a oferta de benefícios em suas plataformas.

O aumento na competição no comércio eletrônico foi evidenciado nos últimos meses, com o Mercado Livre ampliando a oferta de frete grátis para compras a partir de R$ 19 (antes era R$ 79). Na sequência, a Amazon respondeu com isenção de taxas para os vendedores que usam o serviço fulfillment.



