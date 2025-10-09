A- A+

Bahia Na inauguração da BYD na Bahia, Lula elogia China e diz que impasse com Trump vai ser resolvido Presidente disse que o Brasil quer ter boas relações com todos os países

Camaçari (BA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou, nesta quinta-feira (9), durante a inauguração da nova fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, o discurso de soberania nacional.

Ele afirmou que o Brasil quer manter boas relações com todos os países, mas sem abrir mão da sua autonomia. Ao citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o petista disse que “ninguém meta o dedo no nosso nariz” e que, após uma conversa telefônica entre os dois, “as coisas vão se resolver”.

“Ninguém tem o direito de interferir nas decisões do povo brasileiro. Queremos ser respeitados, com decência e soberania [...] Depois da nossa conversa por telefone, acredito que as coisas vão se resolver. Ele me tratou de forma gentil”, contou o presidente

A fala ocorreu no evento de inauguração da nova planta da montadora chinesa BYD, que está instalada no mesmo complexo onde funcionava a antiga fábrica da Ford, desativada em 2021.

O investimento da marca chinesa é estimado em R$ 5,5 bilhões e deve gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

O maior galpão do complexo tem cerca de 160 mil m² de área produtiva e capacidade inicial de 150 mil veículos por ano, podendo chegar a 300 mil na segunda etapa e 600 mil em cinco anos.

Também estavam presentes na inauguração o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, ministros de Estado, outras autoridades brasileiras e a cúpula global da empresa, a exemplo do presidente da BYD, Wang Chuanfu; do vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy; e da vice-presidente da BYD para as Américas, Stella Li.

O presidente da BYD, Wang Chuanfu, e o presidente Lula na inauguração da BYD na Bahia | Foto: BYD/Divulgação

Parceria com a China e elogios a Xi Jinping

Em outro trecho do discurso, Lula destacou a importância estratégica da relação com a China, principal parceira comercial do Brasil, e elogiou o presidente Xi Jinping.

Ele afirmou que ambos mantêm uma relação de confiança mútua e defendeu que os dois países atuam como “parceiros” em busca de uma nova ordem econômica mais justa.

“Tenho muito respeito pelo presidente Xi Jinping. Nós tratamos a China e o Brasil como dois países importantes. Acreditamos que é possível crescer juntos, de forma civilizada e com respeito mútuo”, declarou o presidente.

Segundo Lula, a inauguração da BYD representa um passo importante para a reindustrialização brasileira, com foco em tecnologia limpa, veículos elétricos e sustentabilidade.

“A BYD está ajudando o Brasil a entrar no século 21 da mobilidade. Essa fábrica não é só da Bahia, é do povo brasileiro”, disse.

Tarifaço

O presidente também voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, classificando as justificativas apresentadas por Washington como “mentirosas”.

Lula disse que o Brasil está buscando resolver impasses comerciais por meio do diálogo e da diplomacia, mas sem abrir mão do respeito mútuo.

“O Brasil quer ter relações civilizadas com todos os países. Não aceitamos ser tratados de forma desigual ou injusta. Vamos resolver nossas diferenças conversando, mas sempre de cabeça erguida”, completou.

Para o governo, a presença da BYD em Camaçari simboliza não apenas a retomada industrial no Nordeste, mas também a nova rota de investimentos verdes que o país busca consolidar.

Reindustrialização e geração de emprego

Durante a cerimônia, Lula ainda lembrou o impacto causado pelo fechamento da fábrica da Ford, que deixou milhares de famílias sem renda na região.

“Camaçari foi abandonada quando a Ford foi embora. Hoje estamos trazendo esperança de volta com a BYD para este povo trabalhador”, declarou.

Com a chegada da BYD, a expectativa é que a cidade baiana volte ao mapa da indústria automotiva nacional, desta vez com foco em veículos elétricos e híbridos, com o complexo servindo como base da exportação dos modelos da marca para toda a América Latina.

*A repórter viajou na convite da BYD.

