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Aviação Na Itália, tráfego aéreo é reduzido em 50% após falha de rede; atrasos se espalham Interrupção provocou atrasos em aeroportos de todo o país, incluindo o Fiumicino, em Roma, e os aeroportos que atendem Milão e Bérgamo

A Itália reduziu nesta sexta-feira, 16, pela metade a capacidade de aeronaves atendidas em seu espaço aéreo, após problemas durante a noite atingirem a rede de transmissão de dados que dá suporte aos serviços de controle de tráfego aéreo em todo o país, informou a ENAV, empresa de navegação aérea. A companhia descartou ataque cibernético.

A ENAV afirmou que estava usando sistemas alternativos de transmissão de dados para permitir o maior número possível de decolagens, incluindo voos intercontinentais, embora com apenas 50% da capacidade total do tráfego aéreo.

Segundo a empresa, sistemas de contingência mantiveram o tráfego operando normalmente até as 6h, mas, com o aumento do movimento e a persistência das falhas, foram adotadas medidas para regular o fluxo de voos e reduzir o número de aeronaves autorizadas a cruzar o espaço aéreo italiano.

A interrupção provocou atrasos em aeroportos de todo o país, incluindo o Fiumicino, em Roma, e os aeroportos que atendem Milão e Bérgamo.

A ENAV disse que técnicos rastrearam as anomalias até a rede de transmissão de dados e estão mobilizando todos os recursos disponíveis para restabelecer a operação plena e minimizar os transtornos. A empresa reiterou que não há indícios de atividade maliciosa e que as operações de voo seguem seguras. Fonte: Associated Press.



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