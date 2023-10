Na Paraíba, Nastari fala sobre o potencial do Nordeste na produção de bioenergia e biocombustíveis

A- A+

O CEO e presidente da Datagro, Dr. Plínio Nastari, esteve em uma reunião na manhã desta terça-feira (9) com o governador da Paraíba, João Azevedo (PSB) e o setor sucroenergético do Estado. O encontro discutiu formas de alavancar o aproveitamento energético renovável no estado e em todo o nordeste brasileiro, especialmente através do uso de biocombustíveis.



“Nós tivemos a oportunidade de mostrar para o governador e a sua equipe as oportunidades que existem relacionadas ao desenvolvimento da bioenergia, dos biocombustíveis, e em particular na transição energética sustentável e o potencial que existe em toda a região nordeste por conta da elevada radiação solar”, explicou Nastari – que, na ocasião, apresentou um estudo sobre o potencial dos biocombustíveis para a transição energética no Brasil e avaliou como positiva a reunião com o gestor paraibano.



O consultor frisou que existe um potencial enorme de produção de biocombustíveis na Paraíba, como energético complementar, e citou biomassa como exemplos. O presidente da Datagro acredita ainda que ambos podem proporcionar inovação no processo de transição energética. Para Nastari, a reunião desta terça-feira (9) pode impulsionar o aproveitamento da energia de biomassa no Nordeste. “Existe uma oportunidade de se criar condições de regulamentação para que sejam estimulados investimentos privados para o desenvolvimento desse potencial, o que vai trazer progresso, renda, emprego”, ponderou sobre o aproveitamento de forma integral da biomassa.



De acordo com dados fornecidos pelo Governo Federal do ano passado, a matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo. Sobre o Nordeste, Nastari ressaltou o potencial de energia limpa da região devido à elevada radiação solar. Em fevereiro deste ano, o Brasil reduziu o uso de combustíveis fósseis para gerar eletricidade. Foi o menor nível em uma década. Os dados são de um estudo divulgado em maio de 2023 pelo centro de estudos Ember, que fomenta o uso de energia limpa. “Em breve, vamos estar sendo reconhecidos por emissão negativa”, avaliou Nastari em sua apresentação no 12° Fórum Nordeste, evento realizado pelo Grupo EQM.

