Na Quarta-Feira de Cinzas, o expediente é normal? Que horas os bancos abrem? Veja o que funciona

Após alguns dias de folia, a Quarta-Feira de Cinzas marca o fim do Carnaval. Embora seja costume de algumas empresas que os funcionários não trabalhem na manhã deste dia, isso não é uma regra, já que a data não é feriado nacional.

Até mesmo em lugares em que o carnaval é feriado, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a única obrigação dos empregadores é liberar os funcionários na terça-feira, dia oficial do carnaval.

Dessa forma, não há nenhuma exigência que impeça as empresas de iniciarem o expediente dos funcionários na manhã da quarta-feira de cinzas, já que, nos demais dias, conceder folga é uma escolha do empregador, que pode cobrar compensação das horas em outros dias.

Que horas os bancos abrem na Quarta-feira de Cinzas?

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que o expediente bancário se inicia às 12h e tem encerramento previsto no horário normal de fechamento da agência.

Nos locais em que as agências fecham antes de 15h, o expediente será antecipado para garantir 3 horas de atendimento presencial ao público, acrescentou o órgão.



E as contas que venceram durante o Carnaval?

Como as agências bancárias não abriram nos dias 12 e 13 de fevereiro, as contas de consumo – como água, energia, telefone, entre outras – e boletos com vencimento nos dias de carnaval podem ser pagos, sem acréscimo, nesta quarta-feira de cinzas.

Datas do Carnaval nos próximos anos

Carnaval 2025 - 4 de março de 2025

Carnaval 2026 - 17 de fevereiro de 2026

Carnaval 2027 - 9 de fevereiro de 2027

Carnaval 2028 - 29 de fevereiro de 2028

Quando caem os feriados nacionais em 2024?

29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

