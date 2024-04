A- A+

TECNOLOGIA Na SxSW, desafio da comunicação entre humanos, máquinas e novas criaturas orgânicas foi tema central Discussões sobre aplicação da Inteligência Artificial apareceram em vários painéis do maior festival de inovação e criatividade do planeta

A onipresença do tema inteligência artificial nos painéis e nas conversas ao longo do SXSW, em Austin, foi a materialização da maior ansiedade presente hoje no mundo corporativo: saber como é que a gente fala, se entende e sai ganhando com essa tal de IA e os avanços tecnológicos.

O mais concorrido festival de inovação e criatividade do planeta não poderia deixar de mergulhar fundo num fenômeno que promete impactar praticamente a totalidade das atividades econômicas, mexe com as bases da capacitação profissional em diferentes carreiras e interfere decisivamente até mesmo nas relações pessoais.

Um aspecto importante a observar é como esse debate evoluiu sob diferentes ângulos desde a edição 2023 do SxSW até a deste mês de março. Passou do choque e pavor provocados, no ano passado, pela vacilante entrevista de Greg Brockman, líder do ChatGPT que não tinha as respostas para nem mesmo as mais elementares questões sobre uso seguro de dados, e avançou até a heterogênea gama de abordagens atuais em torno de IA – indo dos alertas em relação aos vieses discriminatórios que alimentam os robôs até mesmo aos formatos mais eficazes para usar as novas ferramentas nas empresas.

Se existe um elemento que une todas essas multifacetadas perspectivas sobre inteligência artificial, esse é o desafio da comunicabilidade. Arrisco dizer que, boa parte das vezes, estávamos tratando tanto ou mais de inteligência comunicacional durante o SXSW do que propriamente só de IA.

Foram três as dimensões em que se deu o encontro das inteligências artificial e comunicacional, nos fóruns de Austin:

as conversas humano-máquina;

as conversas humano-humano;

as conversas máquina-máquina ou de máquina com novas criaturas orgânicas (sim, isso mesmo, você leu direito).

Humano-máquina

No bloco das conversas humano-máquina, dois olhares principais se impuseram. Um mais conectado à eficiência da linguagem, em linha com as competências para dar comandos à IA e extrair dela a excelência na formulação das suas soluções.

Vice-presidente de Design e Inteligência Artificial da Microsoft, John Maeda trouxe uma provocação que mexeu com os brios de muitos na plateia: na visão dele, as novas ferramentas vão beneficiar bastante os “makers”, categoria na qual inclui desenvolvedores, programadores e designers, só que vão exponencializar ainda mais os resultados dos “talkers”, onde estão por exemplo gestores de projetos e produtos. Ou seja, entre fazedores e faladores, a turma da comunicação sai ganhando ainda mais porque agora tem a chance de usar plataformas acentuadamente amigáveis para aplicação de suas ideias.

Nesse ponto, em convergência com o pensamento de Maeda, cabe brevemente sair do SXSW e buscar a opinião de alguém que não andou por lá, mas tem tudo a ver com inteligência artificial: Jensen Huang, CEO da Nvidia, fabricante de placas de vídeo e componentes eletrônicos essenciais para que a IA possa rodar em sua melhor performance. “Nos últimos 10 ou 15 anos, muitos disseram que aprender ciências da computação era vital. E a verdade é praticamente o oposto. É nosso trabalho criar tecnologias de computação para que ninguém precise programar. E que a linguagem de programação seja humana. Todas as pessoas no mundo são programadores, agora. Esse é o milagre da inteligência artificial”, disse Huang, dias antes da conferência de Austin.

Sandy Carter, COO da Unstoppable Domains e ex-vice-presidente da AWS, é uma das vozes ouvidas com mais atenção no SXSW e aponta tendências em tecnologia e relações sociais que devem predominar nos próximos anos. Ela é taxativa: “As escolas precisam dar aulas de prompt”, referindo-se à série de comandos com diretrizes para IA. Em outras palavras, crianças e adolescentes devem focar no desenvolvimento da habilidade de conversar e orientar as máquinas. Esse tipo de disciplina, segundo ela, já é comum nos EUA. Em outras palavras, estudantes necessitam aperfeiçoar sua capacidade de comunicação, estruturando o pensamento e roteirizando suas demandas. A rigor, Carter talvez devesse e pudesse ir mais longe: não apenas as escolas, mas também as empresas precisarão de salas de aula (ou qualquer experiência de aprendizado que remeta a isso) para garantir que seus colaboradores efetivamente possam se inserir nesse novo universo da inteligência comunicacional.

Se alunos aprendem a falar com robôs, os robôs também aprendem com aquilo que é falado para eles. E isso nem sempre é bom. A Dra. Joy Buolamwini já havia conquistado a atenção mundial por meio do documentário “Coded Bias”, da Netflix, que retrata seu trabalho, no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em que apontou graves falhas nos mecanismos de reconhecimento facial nas IAs de diferentes empresas. O rosto de pessoas pretas, como o da própria Dra. Joy, simplesmente não era percebido.

Nessa edição do SXSW, ela foi ainda mais longe: apresentou um novo estudo no qual revela que diferentes serviços de IA não têm a capacidade de identificar o gênero de mulheres pretas, a partir de fotos. Até mesmo celebridades como Oprah Winfrey e Michelle Obama, que aparecem em inúmeras fontes nas redes e outras formas fáceis de levantamento de dados, são categorizadas como “provavelmente homens” ou já com o gênero trocado mesmo.

Fundadora da Liga da Justiça Algorítmica, entidade que procurar alertar para os vieses ocultos na inteligência artificial, Dra. Joy conseguiu um feito: teve a capacidade de provar a existência – mensurando o efeito – dos chamados machismo estrutural e racismo estrutural, modelos mentais que, ainda que de forma inconsciente, se manifestam em prejuízo de determinados grupos sociais. Pior: esse desvio observado em humanos pode ser exportado para as máquinas, conforme atestou a pesquisa. Dizem que nenhuma criança nasce preconceituosa, simplesmente é ensinada a ser assim. O mesmo parece valer para as ferramentas de IA educadas pelas Big Techs. Nesse caso, a inteligência comunicacional a ser perseguida é aquela que se mostra capaz de monitorar desvios e aperfeiçoar a alimentação de insumos para as máquinas.

Humano-humano

Tão perto, tão longe. Ninguém sintetizou tão bem a epidemia de solidão no mundo contemporâneo quanto Jay Shetty, que é podcaster, ex-monge e executivo do aplicativo Calm. No painel “Eu sinto sua falta quando você está ao meu lado”, Shetty foi direto ao ponto: “A proximidade física não compensa a distância emocional e a falta de tempo de qualidade com outras pessoas. Um estudo que acompanhou pessoas por 85 anos descobriu que o que mais determina a nossa felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos”. Que atire o primeiro celular quem não consegue imaginar a cena de um casal em que cada um está capturado pelas telas azuis brilhando. Juntos fisicamente, mas separados pela dispersão da atenção.

Capturados pela sedução dos algoritmos, amantes da IA e mergulhados num feed infinito e repleto de irrelevâncias, buscamos desculpas que justifiquem nossa perda de conexão humana. “Tempo não é o problema. Nós temos tempo. Como nós gastamos esse tempo é que necessita de um olhar mais cauteloso”, afirmou Shetty.

Inteligência comunicacional, contudo, pode ser também aprendida e exercitada. E quem diz isso é um ganhador do renomado Prêmio Pulitzer. O jornalista Charles Duhigg, autor do consagrado “O Poder do Hábito” e de “Mais Rápido e Melhor”, volta à carga agora com “Supercomunicadores: Desbloqueando o Segredo da Linguagem da Conexão”. Segundo Duhigg, a fórmula para estabelecer esses laços é trazer à tona o que ele qualifica de perguntas profundas. Tais questões recebem o atributo de profundas justamente por terem o condão de acessar valores e princípios da pessoa com quem se trava a interação. Você fisga a intimidade daquele com quem fala e constrói uma ponte emocional. Em vez de simplesmente manifestar interesse sobre onde o interlocutor trabalha, o caminho para a conexão, por exemplo, seria ter a oportunidade de questionar: “O que você ama em relação ao seu trabalho?”.

“Fazer perguntas profundas permite que os indivíduos digam o que eles querem daquela conversa”, afirma o jornalista. Só que nem isso, na prática, é o bastante para estabelecer uma conexão. Tem que injetar mais ambição nas trocas. “É preciso também evidenciar que você está atento e ouvindo, tem interesse e deseja, verdadeiramente, se conectar”. Em suma, a supercomunicação é essencialmente a aplicação de uma metodologia de inteligência comunicacional. Uma lição que vale para o dia-a-dia mais trivial, mas também para os complexos desafios de líderes à frente de grandes organizações.

Máquina-máquina ou máquina-???

Já tem sido assombrosa a quantidade de novas soluções derivadas de entregas meramente em formato de texto e também de recursos audiovisuais, todos eles proporcionados pela inteligência artificial generativa. Redigir um comando apenas com palavras e daí obter um vídeo hiperdetalhado e realista é algo que anos atrás ainda parecia saído de ficção científica. Mas isso ainda é pouco diante do avanço tecnológico já tangível – e as novas configurações vão chegar de forma acelerada.

Quem conta é Carlos Calva, fundador da Midbrain, que busca modelos de captação de dados inspirados numa experiência ainda mais ampla e mais próxima do que poderíamos chamar de “natural”. Segundo Calva, a inteligência artificial multimodal vai absorver mais informações do ambiente, indo também, por exemplo, para os sentidos de olfato e sabor. E a devolutiva desses dados, gerando uma nova realidade, também se dará por uma conexão imersiva mais sofisticada e completa. “Na prática, a nossa vivência não é fragmentada, pulverizada. Ela é integrada”, afirma ele.

E não é só isso. A captura desses elementos passa a operar num grau mais profundo da percepção, para além do que nos damos conta no nível consciente. “Nós costumamos entender inteligência como expressão ligada à consciência. Mas é preciso lembrar que fomos animais antes mesmo de sermos humanos. Isso quer dizer que o conjunto de fatores que efetivamente contribui para a formação da inteligência vai além da manifestação consciente, advém também de outros sentidos”, diz Calva. Nesse caso, é como se a inteligência comunicacional estivesse simultaneamente acima e abaixo daquilo que efetivamente conhecemos como inteligência consciente hoje.

E se você é daqueles que acham que os robôs e suas variações não-naturais já iniciaram sua marcha para dominar o planeta, saiba que seus sucessores podem também estar a caminho. É o que faz crer a futurista Amy Webb, CEO do Future Today Institute (FTI) e um dos nomes mais celebrados do SXSW. A cada edição seu relatório de tendências apresenta informações que abalam muitas certezas e trazem novos questionamentos.

Talvez o aspecto mais impactante da edição 2024 do calhamaço de Amy seja a atenção dedicada à IO (Inteligência Organoide). Ela permitirá que sua coirmã IA ultrapasse seus limites atuais – o que pode ocorrer já na próxima década. A IO reúne os saltos já conquistados em campos como os de células-tronco, bioengenharia, além é claro, da própria IA, extrapolando os sistemas de computação baseados em silício e inaugurando uma nova era em termos de inserção de dados. São materiais biológicos que têm a capacidade de processar informações como o cérebro humano. Em experiências recentes conduzidas por cientistas, um organoide conseguiu identificar uma voz humana a partir de 240 estímulos diferentes e outro, certamente numa linha mais divertida, aprendeu a jogar o game “Pong”.

Essa vertente de desenvolvimento transporta a um novo patamar os debates éticos em torno da inteligência artificial, que já não eram exatamente serenos e pacificados. Partimos daquilo que conhecemos há milênios como essencialmente humano, avançamos nos últimos anos para um mundo etéreo e intangível com as máquinas na inteligência artificial e estamos à beira de criar um novo capítulo em que o mundo orgânico produzido pela mão do homem se encontra com o mundo imaterial da IA.

Toda uma gama de implicações sensíveis está sendo posta à prova agora e ainda vai se desdobrar em novos questionamentos éticos que talvez nem mesmo consigamos dimensionar em plenitude hoje. São novas inteligências surgindo e se comunicando entre si. A inteligência comunicacional num futuro bem próximo se dará no sentido de preservar aquilo que nos distingue e mais prezamos em nossa condição de seres humanos.

Veja também

incentivo Mais de 2,4 milhões de estudantes já estão cadastrados no Pé-de-Meia