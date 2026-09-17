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Mercado Financeiro Na zona do euro, CPI anual acelera a 3,2% em agosto Resultado ficou abaixo da estimativa preliminar e também da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,3% em ambos os casos

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou de 2,9% em julho para 3,2% em agosto, segundo a leitura final divulgada nesta quinta-feira pela agência de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat

O resultado ficou abaixo da estimativa preliminar e também da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 3,3% em ambos os casos.

A taxa, porém, segue bem acima da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE), que elevou as taxas de juros da região pela segunda vez neste ano, na semana passada.

Na comparação mensal, o CPI subiu 0,4% em agosto.

O núcleo do CPI, que exclui energia e alimentos, mostrou alta anual de 2,4% em agosto, ante 2,5% em julho, confirmando a leitura prévia.

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