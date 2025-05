A- A+

RECEITA FEDERAL Não adianta ter só faixa maior de IR, mais ricos têm renda isenta, diz secretário da Fazenda Declaração foi feita durante audiência pública na Comissão Especial do Imposto de Renda

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, afirmou na manhã desta terça-feira (20) que "não adiantaria" ter somente uma alíquota mais alta para o Imposto de Renda no Brasil, superior a 27,5%, como existem em outros países como Inglaterra e Estados Unidos.



Segundo o secretário, a medida seria insuficiente para a classe mais alta. "Os mais ricos do Brasil não são trabalhadores assalariados e se beneficiam de rendas que são as rendas isentas. Então, simplesmente criar uma faixa maior não iria adiantar nem resolver o problema", explicou, durante audiência pública na Comissão Especial do Imposto de Renda.

A oitiva de Marcos Pinto marca o início dos trabalhos do colegiado que analisa o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha mais de R$ 5 mil.

Na Câmara, o principal ponto de debate entre os parlamentares é a compensação para a medida.



Veja também