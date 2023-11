Não conseguiu comprar na Black Friday? Cyber Monday também traz ofertas; confira

A- A+

A Black Friday aconteceu na última sexta-feira, mas os descontos continuam. Por isso, se você não conseguiu aproveitar as promoções não é preciso esperar até o próximo ano. Na segunda-feira, a tradicional Cyber Monday promete ainda algumas promoções.

Levantamento feito pela Promobit, uma plataforma de anúncios de produtos, com base nos números de 2022, revela que cerca de 46% das promoções da Black Friday estão presentes na Cyber Monday.

Gabriel Alves, diretor de marketing da Promobit, explica que a data é o último grande evento do mês, quando os lojistas aproveitam para fazer uma queima de estoque.

— Apesar de a Black Friday ser bem mais famosa, a Cyber Monday também é uma data com ofertas agressivas e, em alguns casos, até pode ser usada para queima de estoque, com ofertas tão boas ou até melhores que a sexta-feira — afirma Alves.

De acordo com a Promobit, a Cyber Monday registra 150% mais descontos que a média diária comum. Em um dia típico, aponta a consultoria, costuma haver 450 ofertas no varejo on-line. No ano passado, a Promobit registrou 2.448 ofertas na Black Friday e 1.123 na Cyber Monday.

Desconto médio por categoria:

Informática: 28,98%

Games: 66,55%

Perfumes e beleza: 33,33%

Eletrônicos, áudio e vídeo: 33,32%

Utilidades domésticas: 35,90%

Moda e calçados masculinos: 41,61%

Smartphone, tablets e telefones: 31,33%

Moda e calçados femininos: 43,51%

Móveis e decoração: 30,29%

Supermercado e delivery: 35,79%

Número de ofertas por categoria

Informática: 131

Games: 121

Perfumes e beleza: 100

Eletrônicos, áudio e vídeo: 79

Utilidades domésticas: 71

Moda e calçados masculinos: 70

Smartphone, tablets e telefones: 70

Moda e calçados femininos: 54

Móveis e decoração: 51

Supermercado e delivery: 46

Black Friday ou Cyber Monday?

Apesar do nome, na Cyber Monday, além da categoria de eletrônicos e informática, existem outros setores que aproveitam a data para oferecer descontos. Isso porque o mês de novembro se consolidou como um período de promoções, e as varejistas não perdem a chance de vender mais.

Com tantas ofertas, a maiorias dos consumidores acaba em dúvida sobre a melhor data para a compra. Alves tem uma dica: não espere e aproveite, pois as promoções podem acabar.

— Existem muitas lojas com estratégia de black november, black week, e muitas vezes os estoques encerram, os cupons esgotam. Ficar esperando que a Black Friday esteja melhor, ou que a Cyber Monday esteja melhor, é uma estratégia arriscada, pode dar muito certo ou muito errado. O ideal é aproveitar a boa oportunidade quando ela aparecer — sugere.

