A- A+

tecnologia Não dá conta da enxurrada de mensagens? Veja como a nova IA do WhatsApp pode resumir as conversas Ferramenta utiliza a Meta AI para gerar um resumo privado do conteúdo que o usuário ainda não visualizou

Quem nunca se assustou com uma enxurrada de mensagens não vistas naquele grupo da família ou no da resenha dos amigos? O WhatsApp lançou, nesta segunda-feira, uma nova ferramenta no Brasil que promete facilitar a leitura de conversas longas e economizar o tempo dos usuários.

Batizada de "resumos de mensagens", a novidade utiliza a Meta AI — inteligência artificial desenvolvida pela Meta —, para gerar um resumo privado do conteúdo que o usuário ainda não visualizou. Vai funcionar tanto para o conteúdo de grupos quanto para conversas privadas entre dois usuários.

A nova função usa uma tecnologia chamada "Processamento Privado", que assegura que nem o WhatsApp e nem a Meta tenham acesso ao conteúdo das mensagens e dos resumos.

A empresa garante que o recurso preserva totalmente a privacidade das conversas.

Ainda de acordo com o WhatsApp, apenas o dono da conta pode visualizar o conteúdo gerado. Os demais participantes de um grupo, assim como a pessoa com quem ele conversa em um chat privado, não têm acesso aos resumos criados pela ferramenta.

Veja como ativar o resumo de mensagens:

Abra a conversa que deseja resumir.

Toque em "mensagens não lidas", escrito acima das novas mensagens no chat.

O resumo será exibido diretamente na conversa.

Se ainda não tiver aceitado os termos, será necessário aceitá-los e tocar em "continuar".

O resumo desaparece automaticamente ao rolar a tela ou sair da conversa.

Veja também