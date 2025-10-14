Ter, 14 de Outubro

tecnologia

Não dá conta da enxurrada de mensagens? Veja como a nova IA do WhatsApp pode resumir as conversas

Ferramenta utiliza a Meta AI para gerar um resumo privado do conteúdo que o usuário ainda não visualizou

WhatsApp - nova função usa uma tecnologia chamada "Processamento Privado" WhatsApp - nova função usa uma tecnologia chamada "Processamento Privado" - Foto: Pexels/Reprodução

Quem nunca se assustou com uma enxurrada de mensagens não vistas naquele grupo da família ou no da resenha dos amigos? O WhatsApp lançou, nesta segunda-feira, uma nova ferramenta no Brasil que promete facilitar a leitura de conversas longas e economizar o tempo dos usuários.

Batizada de "resumos de mensagens", a novidade utiliza a Meta AI — inteligência artificial desenvolvida pela Meta —, para gerar um resumo privado do conteúdo que o usuário ainda não visualizou. Vai funcionar tanto para o conteúdo de grupos quanto para conversas privadas entre dois usuários.

A nova função usa uma tecnologia chamada "Processamento Privado", que assegura que nem o WhatsApp e nem a Meta tenham acesso ao conteúdo das mensagens e dos resumos.

A empresa garante que o recurso preserva totalmente a privacidade das conversas.

Ainda de acordo com o WhatsApp, apenas o dono da conta pode visualizar o conteúdo gerado. Os demais participantes de um grupo, assim como a pessoa com quem ele conversa em um chat privado, não têm acesso aos resumos criados pela ferramenta.

Veja como ativar o resumo de mensagens:

