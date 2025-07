A- A+

TARIFAS "Não é o pior cenário possível", diz secretário do Tesouro sobre exceções do tarifaço dos EUA Rogério Ceron, no entanto, reiterou que ainda é necessário avaliar as medidas com atenção

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, avaliou nesta quarta-feira que as exceções de setores como determinados alimentos, minérios e aviação civil no tarifaço do governo americano a produtos brasileiros é uma melhora diante do cenário que estava desenhado anteriormente.

Durante coletiva de imprensa do resultado do Tesouro Nacional, Ceron foi informado das exceções, e evitou fazer avaliação de mérito até ver as medidas detalhadas. No entanto, ele avaliou como “positivo” que alguns setores não tenham ficado de fora da sobretaxa dos americanos.

— Eu não consigo reagir, porque não vou tomar esse risco, nem ser leviano de reagir assim, preciso olhar, nem sei como o restante da equipe está olhando, mas me parece, que do ponto de vista de efeito econômico, é positivo, é melhor que o cenário anterior, mas preciso entender um pouco o detalhe dele. [...] Dentre os cenários possíveis, não é o pior cenário possível, é um cenário mais benígno do que poderia ser.

Segundo o secretário, o governo está atento aos efeitos que a taxação terá sobre a atividade econômica brasileira e as contas públicas. Ceron garantiu que a reação do governo brasileiro deve ser “razoável”.





— Para tranquilizar dos dois lados, estamos atentos aos efeitos e pensando em uma forma razoável e com bastante racionalidade de como se preparar para permitir, que enquanto esse cenário não se resolva, a gente consiga ter instrumentos a disposição para dar o suporte, na medida do necessário, para que as coisas continuem bem, como estão nesse momento.

O governo já tem um plano de contingência pronto e apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme já declarado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo interlocutores, é bastante provável que o governo crie um programa de manutenção de empregos, similar ao que foi adotado na pandemia de Covid-19.

Nesta quarta, Ceron preferiu não detalhar os possíveis impactos fiscais que o plano teria sobre as contas do Tesouro. Segundo ele, o presidente Lula ainda precisa escolher qual caminho o governo tomará diante da taxação.

— Todo processo de estimativa dos impactos e custos das ações está feito mas ainda não tenho liberdade para publicizar. Não tenho problema nenhum quando puder explicar direitinho os efeitos, acredito que já estão bem dimensionados.

O presidente americano Donald Trump assinou nesta tarde uma ordem executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%. A informação foi divulgada por volta das 15h em um comunicado da Casa Branca. Em vez de entrar em vigor no dia 1º de agosto, como havia sido anunciado por Trump, o decreto adia por sete dias a partir de hoje a implementação.

No entanto, o decreto estabelece uma longa lista de exceções, contemplando alguma das principais exportações do Brasil para os EUA, como aviões da Embraer, peças aeronáuticas, suco de laranja, madeira, vários insumos de madeira, celulose, equipamentos elétricos e petróleo, que já vinha sendo tirado das listas de tarifas dos EUA para os países.

