EUROPA Não é possível dizer se juros estarão restritivos ou não daqui alguns meses, diz membro do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Piero Cipollone evitou prever qual será a trajetória dos juros europeus nos próximos meses, ao ser questionado em evento virtual do MNI. "Vou para todas as reuniões com uma mente aberta sobre a decisão de juros, então não sei se ainda vamos estar em nível restritivo ou não daqui alguns meses", respondeu.

Cipollone reiterou que toma suas decisões a cada reunião, com base em dados e projeções da equipe do BCE.

Mais cedo, em discurso no mesmo evento, o dirigente alertou sobre a necessidade de calibrar a redução de juros com a normalização do balanço patrimonial do banco central para evitar choques desnecessários na economia real. "Mas essa questão só se aplicará quando os dois instrumentos começarem a divergir", esclareceu, acrescentando que as taxas de juros seguem em nível restritivo na zona do euro.

Cipollone também notou que existem dificuldades na retomada de investimentos e na recuperação do consumo na Europa, o que considera "sinais claros" de incerteza. "Isso não é promissor", afirmou. "Não vejo como poderemos mudar o crescimento potencial do Produto Interno Bruto (PIB) sem atrair novos investimentos."

