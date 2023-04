"Não é realista esperar paralisação nas pesquisas", diz defensora da ética na IA

A- A+

A especialista em inteligência artificial que está lidando uma iniciativa global para promover princípios éticos no setor agiram que é preciso ampliar a transparência na pesquisa para prevenir seus danos, mas agir com pânico não vai ajudar. "É uma expectativa irreal pedir uma paralisação completa", diz Ozlem Garibay, professora da Universidade Central da Flórida (EUA) que estuda o assunto.

A americana de origem turca liderou uma comissão internacional de 26 cientistas que na semana passada publicou uma proposta de arcabouço global para boas práticas em pesquisa na área. O trabalho saiu na mesma semana em que uma carta de empresários e cientistas pedia a suspensão de trabalhos nos robôs de última geração, como o ChatGPT 4 da epresa OpenAI, para prevenir impactos negativos da tecnologia.

A pesquisadora vê com bons olhos a abertura ao público de algoritmos de recomendação por IA (como a que o Twitter anunciou nesta semana), mas diz que é preciso ir além. Uma transparência com dados de treinamento usados, além dos algoritmos em si, pode ajudar a sociedade civil a identificar pontos problemáticos nos novos sistemas, como um preconceito embutido nos sistemas, que nem sempre é claro para os desenvolvedores.

Garibay diz que, para os princípios éticos em pesquisa darem certo, não basta uma postura regulatória estatal agressiva, e governos e empresas têm de trabalhar juntos. Leia abaixo:

Na semana passada uma carta aberta de cientistas e empresários pediu um embargo de seis meses na pesquisa de IA de alto nível. Há motivo para uma medida tão drástica?

Não é realista esperar uma paralisação total na pesquisa e no avanço da IA, mas é razoável e necessário encorajar pesquisas paralelas sobre as consequências éticas das tecnologias emergentes da IA. Isso poderia ser possível encorajando essas pesquisas cp, financiamento e incentivos adicionais. No meu caso, embora minha equipe esteja envolvida em pesquisas ativas sobre aplicações de IA no campo da bioinformática, também defendemos ativamente o desenvolvimento de uma IA ética.

Como os princípios éticos que a sra lista em seu trabalho podem ser colocados em prática? Seria um acordo envolvendo toda a indústria, um mecanismo voluntário ou alguma outra ferramenta de implementação?

Nosso artigo apresenta um conjunto de princípios éticos que devem ser respeitados pela comunidade em geral. Contudo, para que esses princípios sejam efetivamente adotados, é imperativo as diversas partes interessadas estejam envolvidas em vários níveis de desenvolvimento e implementação dessa estrutura ética. Isso requer a participação de formuladores de políticas, líderes da indústria, educadores, entre outros. Eles estabeleceriam as medidas de segurança necessárias em relação a essas tecnologias e educariam as gerações futuras sobre arcabouços éticos para garantir a segurança no futuro.

Em termos de implementação de tal estrutura, pode ser necessária uma combinação de medidas voluntárias e obrigatórias, dependendo da natureza dos requisitos e do que é realisticamente alcançável. Uma abordagem gradual também pode ser empregada para garantir uma implementação segura sem prejudicar o progresso da pesquisa.

Vocês usam o impacto das redes sociais na desinformação e na democracia como um estudo de caso em seu trabalho. A IA nas mídias sociais é um assunto em que os esforços de governança e regulamentação já estão atrasados?

Todas as plataformas de mídia social fazem uma curadoria de informação usando algoritmos. Acho que os usuários deveriam ter o direito de saber o como funcionam esses algoritmos que controlam seu acesso à informação e qual é o impacto deles em nossa sociedade. Para isso, é preciso mais transparência para que os pesquisadores possam estudar o impacto da curadoria algorítmica e talvez também a regulamentação para garantir a integridade das informações em nossas mídias sociais e tradicionais.

Em seu trabalho, vocês mencionam preocupação com o uso extensivo de dados em IA, mas muitos países já possuem leis para regular uso de dados e preservar privacidade. Essas regras não são suficientes para prevenir mau uso de dados em IA?

A questão não é apenas sobre a privacidade e a segurança dos dados, mas também sobre o uso de dados para treinar sistemas de IA. O comportamento desses sistemas é significativamente afetado pelos dados com os quais são treinados. Por exemplo, o viés nos dados de treinamento pode resultar em resultados tendenciosos. O sistema COMPASS [para pesquisa em bioinformática] é um exemplo. Sistemas de reconhecimento facial para identificar rostos de minorias com menor precisão são outro exemplo.

Outro aspecto em que a privacidade e a segurança dos dados diferem nos sistemas de IA diz respeito à sua capacidade de processar e sintetizar grandes volumes de dados, permitindo assim a inferência de informações confidenciais que, de outra forma, seriam impossíveis de inferir sem a ajuda da IA.

Vocês também destacam a necessidade de governança e supervisão independente. Qual acreditam que é a melhor maneira de alcançá-los? Com governos ou com iniciativas das empresas?

Acho que a solução será uma abordagem mista com base no contexto da área de aplicação e na contribuição das partes interessadas.

Seu trabalho defende que os humanos devem manter controle total sobre os sistemas de IA e ser responsáveis por seu comportamento. Você acredita que o ChatGPT ou algum outro projeto de alto nível estão dando sinais de descontrole?

Há esforços sendo feitos para garantir controle humano sobre os sistemas de IA. Para evitar que os usuários superestimem ou subestimem as capacidades desses sistemas, deve haver uma compreensão clara de suas capacidades. Esse entendimento pode ser alcançado por meio de educação e treinamento, bem como por divulgação adequada e por níveis apropriados de transparência com relação ao funcionamento interno e às capacidades desses sistemas.

É de suma importância que os desenvolvedores de IA e as partes interessadas priorizem consistentemente o desenvolvimento ético e responsável da IA e permaneçam vigilantes no monitoramento e na abordagem de possíveis riscos e desafios associados a essas tecnologias.

