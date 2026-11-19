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MOEDAS Não é só no Brasil: moedas da América Latina despencam com projeções de alta dos juros nos EUA Além do real, o peso mexicano e outras divisas da região são pressionados pelas apostas sobre os próximos passos do Fed

Uma onda de vendas de moedas latino-americanas se intensificou hoje em meio à crescente perspectiva de novos aumentos nas taxas de juros nos EUA. O peso mexicano caiu ao seu menor valor desde junho de 2025 em relação ao dólar e foi uma das divisas com maior queda, elevando sua desvalorização desde o início de setembro para mais de 10%. O peso colombiano liderou as perdas entre os mercados emergentes, caindo até 3,4%, enquanto a moeda americana subiu mais de 1% no Brasil. No Chile, o dólar já subiu mais de 2% nesta semana.

A pressão sobre a América Latina também é impulsionada por questões internas, como preocupações fiscais no Brasil, um banco central mais flexível no México, ventos contrários recessivos no Chile e uma potencial diluição da reforma fiscal na Colômbia, avalia Benito Berber, economista-chefe para as Américas da Natixis.



De maneira mais geral, “dois fatores podem estar impulsionando a desvalorização das moedas: rendimentos mais altos dos títulos do Tesouro dos EUA e a reprecificação dos aumentos de juros do Fed, juntamente com fatores sazonais, à medida que as mesas de operações reduzem o risco antes do final do ano”, acrescentou.

Os movimentos pressionaram o índice de moedas de mercados emergentes da MSCI, que caminha para a quarta semana consecutiva de declínio. O dólar valorizou-se, com os investidores continuando a avaliar as declarações mais restritivas de autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central americano.)

Peso mexicano

O peso mexicano caiu ontem 0,9%, para 19,03 por dólar, o nível mais baixo desde junho de 2025, ampliando as perdas do dia anterior, após a ata da última reunião do Fed mostrar que quase todos os membros esperam um aperto monetário ainda maior nos próximos meses para conter a inflação nos EUA.

Entretanto, a ata da última reunião do banco central do México (Banxico) revelou que a maioria de seus membros ignorou a desvalorização do peso, reforçando a crescente divergência nos custos de empréstimo entre os países vizinhos.

“A ata da reunião do Banxico minimizou consideravelmente a preocupação com a fraqueza cambial. A alta tolerância à fraqueza cambial indica que pouco suporte deve ser esperado do lado das taxas de juros para a moeda.”, disse Dan Pan, economista do Standard Chartered Bank em Nova York.

O Banxico, como é conhecido o banco central, reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 6,25%, há duas semanas. A decisão está minando o atrativo das chamadas operações de carry trade, nas quais os investidores tomam empréstimos em uma moeda de baixo rendimento para apostar em uma moeda com taxas mais altas. A diferença entre as taxas de juros dos EUA e do México está agora em torno de 237 pontos-base, o menor nível em vários anos.

A decisão do Banxico, tomada em meio a uma aceleração dos preços ao consumidor acima do esperado, alimentou especulações de que a maioria de seu conselho deseja uma moeda mais fraca, já que sua valorização ameaça o setor turístico, crucial para o país, e as exportações mexicanas para os Estados Unidos. Na semana passada, a presidente do Banxico, Victoria Rodríguez, descreveu o corte na taxa de juros como uma medida pontual e a movimentação do peso como ordenada.

O Banco Central do México estabeleceu uma meta de inflação de 3%, com uma margem de tolerância de um ponto percentual. A maioria dos membros do conselho concordou que a inflação subjacente está em tendência de queda, embora vejam riscos inclinados para cima.

A ata divulgada na quinta-feira revelou uma forte divisão dentro do conselho do Banxico sobre se a política monetária continua suficientemente restritiva para conter a inflação, uma divisão que se tornou mais acentuada à medida que o Fed sinaliza uma trajetória mais apertada.

Os dois membros dissidentes do conselho que votaram contra o recente corte de juros, Galia Borja e Jonathan Heath, apresentaram argumentos na ata da reunião para alertar sobre os riscos à credibilidade do banco, às expectativas de inflação e à taxa de câmbio peso-dólar. Suas opiniões evidenciam a divergência sobre o grau de moderação que ainda persiste na política monetária do Banxico.

“Um corte adicional na taxa de referência não apenas enfraquece nossa política monetária, mas também leva a resultados contrários aos objetivos que motivam tal redução”, disse Heath.

Em outra declaração, Borja alertou que a postura monetária cada vez mais frouxa do México em relação a outras economias poderia amplificar a volatilidade do mercado e incentivar os investidores a usar o peso como proteção contra ativos globais, complicando a precificação e as decisões de investimento em uma economia altamente exposta a choques externos.

“É apenas uma questão de tempo até que as taxas de juros sejam reduzidas novamente”, disse Gabriela Siller, diretora de análise econômica do Banco Base. “A inflação não precisa cair para 3%, será suficiente que ela simplesmente se mantenha dentro da meta.”

Gestores de ativos já acumularam a maior posição pessimista contra o peso em duas décadas, segundo dados da Commodity Futures Trading Commission. Bancos de Wall Street, incluindo JPMorgan Chase e Citigroup, também abandonaram sua recomendação positiva de longa data da moeda mexicana.

Outros indicadores

O rand sul-africano, um indicador de risco, caiu mais de 1% depois que as autoridades locais mantiveram as taxas de juros inalteradas em sua última reunião do ano, enquanto o florim húngaro recuou diante de sinais de um possível corte na taxa de juros no próximo mês.

Simon Quijano-Evans, chefe de estratégia da Macro Hive Ltd. em Londres, adotou uma posição neutra em relação ao florim, assim como ao real brasileiro e ao peso colombiano.

No mercado de ações, a queda das empresas de tecnologia asiáticas arrastou o índice MSCI EM para o sexto dia consecutivo de perdas, recuando 1,3% na sessão. O índice de ações de Taiwan despencou 4,4%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,4%.

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