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Tarifas Não é verdade que tarifaço é bom eleitoralmente, diz ministro Elias Rosa Em entrevista à Bandnews, ele declarou que o distanciamento com os EUA não convém em nenhum aspecto, nem no eleitoral

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, disse nesta quarta-feira (22) que não é verdade a ideia de que bastaria uma mudança de governo no Brasil para que a relação com os Estados Unidos melhorasse. Em entrevista à Bandnews, ele declarou que o distanciamento com os EUA não convém em nenhum aspecto, nem no eleitoral.

"Não falta a consciência de que o tarifaço não é bom em nenhum momento. Comete um grave equívoco quem supõe que o lado brasileiro imagina que eleitoralmente ou politicamente - que é uma visão que alguns têm, sobretudo os bolsonaristas - de que o Brasil se beneficia, ou que o governo se beneficia da ocorrência do tarifaço. Isso não é verdade. É ruim para todo mundo", afirmou.

Segundo ele, mesmo com uma possível mudança de poder no País, os EUA seguiriam pressionando comercialmente por conta da política implantada naquele país de tentar reindustrializar seu território. Elias Rosa rebateu ainda críticas de que posições públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao presidente Donald Trump teriam piorado a relação ou influenciado no tarifaço. Para ele, se o problema fosse só esse, seria de fácil resolução.

"Os Estados Unidos é um parceiro estratégico para o Brasil. Está aqui mais próximo, há uma conexão natural com os nossos povos, inclusive cultural, e a vocação natural é estarmos cada dia mais próximos. Então, esse distanciamento não convém sobre nenhum aspecto, nem no eleitoral", completou.

Sobre uma possível nova rodada de tarifas ao Brasil, Elias Rosa respondeu que a expectativa é que na próxima sexta-feira, 24, haja uma nova decisão dos Estados Unidos sobre outra parte da investigação comercial a países, dessa vez sobre trabalho forçado.

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