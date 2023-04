Não está fácil para ninguém: metade dos bilionários do ranking da Forbes 2023 ficou "mais pobre"

A- A+

Não foi só Elon Musk que ficou “mais pobre”, sendo substituído na posição de homem mais rico do mundo pelo francês Bernard Arnault do grupo de luxo LVMH, dono da Louis Vuitton. Houve uma perda de patrimônio na lista dos bilionários da Forbes 2023, divulgada nesta terça-feira.

Ao todo, 2.640 nomes integram a lista de quem tem um patrimônio com mais de US$ 1 bilhão. São 28 pessoas a menos do que em 2022. E, somadas, as riquezas encolheram em US$ 500 bilhões. Agora, os ricaços da lista da Forbes têm, juntos, “só” US$ 12,2 trilhões - contra US$ 12,7 trilhões no ano anterior.

Ações em queda, start-ups indo à lona e alta de juros nos países ricos explicam a perda de riqueza no topo da pirâmide, segundo a Forbes.

Os Estados Unidos lideram a lista, com 735 nomes, que juntos detêm US$ 4,5 trilhões. China, incluindo Hong Kong e Macau, tem 562 bilionários, com US$ 2 trilhões. E a Índia aparece como terceiro país no ranking, com US$ 675 bilhões.

Veja, abaixo, o ranking dos bilionários da Forbes:

Bernard Arnault e família, donos da LVMH

Elon Musk, dono da Tesla, do Twitter e do SpaceX

Jeff Bezos, fundador da Amazon

Larry Ellison, fundador da empresa de softwares Oracle

Warren Buffet, megainvestidor

Bill Gates, fundador da Microsoft

Michael Bloomberg, dono da empresa de dados financeiros e mídia Bloomberg

Carlos Slim e família, donos da America Móvil, que no Brasil controla a Claro

Mukesh Ambani, do grupo Reliance, de telecomunicações, petroquímica e fármacos

Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft.

Veja também

Governo Federal Tebet diz que nova regra fiscal é 'bala de bronze' e reforma tributária, 'bala de prata' do governo