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Tecnologia "Não existe emprego à prova de futuro, mas podemos preparar carreiras", diz executiva da Microsoft Katy George, vice-presidente corporativa de transformação da força de trabalho da Microsoft, falou ao GLOBO sobre impacto da inteligência artificial para empresas e trabalhadores

O impacto da inteligência artificial (IA) em postos de trabalho se tornou um dos principais temores da vida moderna. As recentes ondas de demissões em gigante da tecnologia aumentaram as preocupações: a Amazon anunciou 16 mil cortes em janeiro, a Oracle deve eliminar entre 20 mil e 30 mil postos e a Meta deve dispensar outros 8 mil funcionários.

Para Katy George, vice-presidente corporativa de transformação da força de trabalho da Microsoft, demissões são impossíveis de serem evitadas no contexto de IA, mas isso não significa que as carreiras não possam ser redirecionadas para o atual momento. Nesta terça (5), a companhia fundada por Bill Gates lança a nova edição do Índice de Tendências no Trabalho (WTI, na sigla em inglês), estudo liderado pela executiva que mostra como companhias e trabalhadores estão se adaptando e quais são as estratégias de sucesso na adoção da tecnologia.

Entre os dados, que foram coletados a partir de 20 mil funcionários que são clientes da Microsoft, fica claro que trabalhadores brasileiros temem perder seus empregos: 79% dizem temer "ficar para trás" caso não adotem IA com velocidade, marca mais alta do que a média global de 65%. Por aqui, trabalhadores apresentam média mais baixa do que a global para a ideia de que devem focar nos atuais projetos em vez de redesenhar a maneira como trabalham com a tecnologia (40% vs 45%), o que mostra inquietude dos profissionais.

Outros resultados mostram a relação que os brasileiros vêm tentando manter com ferramentas de IA: 72% dos profissionais do país afirmam que realizam trabalhos que não poderiam há um ano, enquanto esse número é de 58% na média global. Na França, a taxa é de 49%, enquanto na Alemanha é 54%.

Katy, que tem como parte de suas atribuições cujo colocar em prática dentro da Microsoft as mesmas transformações que a empresa prega para seus clientes, conversou com exclusividade com o GLOBO sobre os resultados da WTI e do impacto da IA nas empresas e funcionários.

Já se passaram mais de três anos desde o boom da IA generativa com o ChatGPT. Por que a maioria das empresas ainda não saiu da fase de testes?

Reconheço plenamente essa questão e chamamos isso de “purgatório dos projetos-piloto”, em que se realizam muitos testes, mas, de alguma forma, nunca se consegue ampliá-los. Acho que há muitos motivos para isso, mas estamos vendo uma mudança real. As empresas têm descoberto como usar a IA para mudar o próprio sistema de trabalho. É uma transformação de negócios.

Por exemplo, pegue uma “persona”, uma função em que você tem muitas pessoas na organização fazendo algo semelhante. Pense em representantes de vendas, profissionais de comunicação, ou engenheiros de software.

Então, você identifica, junto com seus usuários avançados, os melhores exemplos de prompts e agentes que eles estão usando para aprimorar o trabalho. E você amplia isso, implementa para todos. As melhores práticas foram projetadas com base em objetivos de negócios muito específicos. Em vez de pensar “como vamos experimentar a tecnologia”, os líderes são claros sobre quais são os resultados de negócios que desejam alcançar

Em muitas empresas, a capacidade da liderança de compreender a IA e entender seus impactos parece não acompanhar o ritmo de como os funcionários estão adotando a tecnologia. Como isso afeta o sucesso das empresas?

Os líderes precisam dar o exemplo no uso das ferramentas e, francamente, até mesmo admitir a necessidade de aprender novas formas de trabalhar. Em um trabalho que minha equipe está pesquisando fica muito claro que os gerentes, que são usuários avançados, estão criando as equipes que estão gerando mais valor com a IA. O papel do líder começa com o exemplo pessoal e o investimento pessoal no desenvolvimento de suas próprias habilidades, mas também na criação do ambiente para que suas equipes se desenvolvam.

Uma dos resultados do WTI é como os trabalhadores apontam para o controle de qualidade e o pensamento crítico como habilidades importantes na era da IA. Como garantir que os profissionais que estão iniciando suas carreiras possam desenvolver essas habilidades se tarefas que antes eram executadas por eles estão sendo transferidas para a IA?

Estamos repensando a forma como encaramos as funções no início da carreira, os planos de desenvolvimento profissional e até mesmo a integração de novos funcionários. Se você conversar com a geração Z e perguntar o que eles querem do trabalho, eles não vão dizer que querem fazer o antigo trabalho operacional repetitivo. Eles querem ver como estão ligados à geração de valor, e a IA permite que eles façam isso. Então, uma das coisas que estamos fazendo é apostar em programas de aprendizagem que sejam de aprendizagem bidirecional, emparelhando jovens com pessoas mais experientes.

Isso traz benefícios reais nos dois sentidos. Muitas vezes são nossos profissionais em início de carreira que são nativos da IA e que trazem um tipo de experimentação, energia e criatividade para o uso da tecnologia. Por exemplo, nossa equipe de engenharia tem um programa onde eles formam duplas entre profissionais em início de carreira e aqueles em estágios mais avançados para esse tipo de mentoria bidirecional.

Em outro programa, temos um agente na equipe de vendas, que literalmente incorpora as melhores práticas, o conhecimento institucional e os manuais de nossa organização comercial. E ele é um tutor. Assim, você pode simplesmente conversar e receber orientação sobre como está desempenhando seu trabalho.

E esses são exemplos em que a IA está criando a oportunidade de desenvolver essa habilidade de perspectiva de julgamento de nível superior muito mais cedo na carreira. Não queremos eliminar os cargos para profissionais em início de carreira. Precisamos investir em nosso futuro.

A Microsoft criou o primeiro programa de aposentadoria antecipada para funcionários dos EUA. Em outras empresas de tecnologia, há demissões por causa da IA. É muito difícil para um trabalhador não ficar pessimista. Qual é a sua mensagem para essas pessoas?

Nós e outras empresas continuamos a fazer ajustes na forma como alocamos nossos recursos, de acordo com nossas prioridades de negócio. Mas a relação entre IA e perda de empregos costuma ser apenas anedótica e não é comprovada. Há muitas outras coisas acontecendo em termos de mercados de trabalho e macroeconômicos. Existe o termo “AI washing” para dizer que a IA é a razão para demissões quando não é.

A mensagem principal é que não existe emprego à prova de futuro. Todos os nossos empregos estão mudando e podemos ajudar a preparar as carreiras para o futuro. Já vemos isso na forma como a IA está dando às pessoas a oportunidade de dedicar mais tempo a atividades de alto valor, aumentar a colaboração em torno da inovação e atingir nível de qualificação mais elevado.

Estamos descobrindo que fazer com que as pessoas mergulhem nas condições certas para o sucesso é a melhor maneira de fazê-las reconhecer que essa é uma oportunidade de crescimento.

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