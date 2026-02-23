A- A+

Fórum Empresarial "Não existe justificativa para o protecionismo", diz Lula na Coreia do Sul Presidente discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, em Seul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 23, que não existe justificativa para o protecionismo econômico e enfatizou que, quanto mais livre o comércio, melhor para o mundo. Ele discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, em Seul.

"Há uma tentativa de acabar com o multilateralismo, de voltar o que nós não queremos que volte, o protecionismo para dificultar a economia dos países a crescer. Não existe justificativa. Quanto mais livre o comércio, melhor será para a Coreia e melhor será para o Brasil. E melhor será para o mundo", afirmou.

O petista disse que é preciso abrir as portas para os empresários brasileiros e coreanos e que o comércio entre os países está muito abaixo do seu potencial. "O comércio do Brasil com a Coreia do Sul é muito pequeno. O ano passado foi de apenas US$ 11 bilhões. O que é muito pequeno diante do potencial da economia da Coreia do Sul e da economia do Brasil", disse.

E continuou: "Isso significa que, apesar de algumas empresas coreanas estarem no Brasil já algum tempo, falta o Brasil se autopromover, se 'autodivulgar' para que a gente possa fazer com que o nosso comércio ultrapasse, muito, os US$ 11 bilhões que nós chegamos agora em 2025".



